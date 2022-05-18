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«Ъ»: санкции заставили иностранные нефтесервисные компании искать способы ухода из РФ

Крупнейшие иностранные нефтесервисные компании, работающие в России, по-разному адаптируются к работе в условиях западных санкций.
Коммерсантъ
Введенные против РФ западные санкции, в том числе вступившие в силу 15 мая блокирующие санкции ЕС против «Роснефти» и «Газпром нефти», заставили иностранные нефтесервисные компании пересмотреть свой подход к бизнесу.
Коммерсантъ
Halliburton (два процента рынка) передала имущество филиалов новому юридическому лицу, которое в дальнейшем планирует продать российскому менеджменту.
Lenta.ru
По оценке Vygon Consulting, Schlumberger занимает около 8% российского рынка нефтесервисных услуг, Halliburton и Baker Hughes — по 2%, при этом последние годы доля иностранных компаний на российском рынке снижалась.
Коммерсантъ

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