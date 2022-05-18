Введенные против РФ западные санкции, в том числе вступившие в силу 15 мая блокирующие санкции ЕС против «Роснефти» и «Газпром нефти», заставили иностранные нефтесервисные компании пересмотреть свой подход к бизнесу.
По оценке Vygon Consulting, Schlumberger занимает около 8% российского рынка нефтесервисных услуг, Halliburton и Baker Hughes — по 2%, при этом последние годы доля иностранных компаний на российском рынке снижалась.
Посол Испании Маркос Гомес Мартинес будет вызван в среду в МИД РФ в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве России.
Правительство США готово полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, что может приблизить Москву к дефолту, пишет Bloomberg с ссылкой на источники.
"Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500", - сказал Борисов, выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".