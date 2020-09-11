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Интерфакс
Интерфакс

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств Ограниченный бюджет на закупки дорогостоящих лекарств вынуждает Минздрав выдвигать дополнительные требования при расширении перечня таких препаратов.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
Ридус

В российском бюджете не хватает средств на закупку дорогих лекарств

Ридус06:25
Финансовая газета

СМИ: Минздрав вводит дополнительные условия для получения дорогостоящих препаратов из-за ограниченного бюджета

Финансовая газета05:20
Эхо Москвы

Газета «Коммерсант» пишет о нехватке в России средств из бюджета на закупку дорогих лекарств

Эхо Москвы02:03
Интерфакс

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

Интерфакс03:58
MedikForum.ru

Правительство будет экономить на дорогих лекарствах

MedikForum.ru02:58
Общественная служба новостей

Минздрав начал отсеивать пациентов из-за нехватки средств на дорогие лекарства

Общественная служба новостей04:01
Коммерсантъ

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств

Коммерсантъ17:59

ЕР открестилось от депутата Госдумы Вострецова

Москва, 11 сентября 2020, 12:16 — REGNUM Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление депутата Госдумы Сергея Вострецова о поддержке инициативы по снижению возраста уголовной ответственности до 12 лет абсурдным, некомпетентным и вредительским.
ЕР открестилось от депутата Госдумы Вострецова
REGNUM05:16
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Семь стран СНГ проверят боеготовность объединённой системы ПВО

Москва, 11 сентября 2020, 09:36 — REGNUM Семь стран Содружества Независимых государств сегодня, 11 сентября, проведут проверку боевой готовности объединённой системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе тренировки.
REGNUM02:36
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