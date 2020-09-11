«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств
На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.В источнике
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На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств
На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств Ограниченный бюджет на закупки дорогостоящих лекарств вынуждает Минздрав выдвигать дополнительные требования при расширении перечня таких препаратов.
Коммерсантъ17:59
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Минздрав начал отсеивать пациентов из-за нехватки средств на дорогие лекарства
Общественная служба новостей04:01