Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Интерфакс
Интерфакс

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств Ограниченный бюджет на закупки дорогостоящих лекарств вынуждает Минздрав выдвигать дополнительные требования при расширении перечня таких препаратов.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
Говорит Москва

В Нацмедпалате призвали уволиться предложившую ограничить закупку препарата от гемофилии чиновницу Минздрава

Говорит Москва08:01
Интерфакс

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

Интерфакс03:58
Общественная служба новостей

Минздрав начал отсеивать пациентов из-за нехватки средств на дорогие лекарства

Общественная служба новостей04:01
Ридус

В российском бюджете не хватает средств на закупку дорогих лекарств

Ридус06:25
MedikForum.ru

Правительство будет экономить на дорогих лекарствах

MedikForum.ru02:58
Эхо Москвы

Газета «Коммерсант» пишет о нехватке в России средств из бюджета на закупку дорогих лекарств

Эхо Москвы02:03
Коммерсантъ

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств

Коммерсантъ17:59

Украина не возобновит импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Украина не планирует возобновлять импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который был приостановлен в связи с коронавирусом, заявила в пятницу и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.
Украина не возобновит импорт электроэнергии из России и Белоруссии
РИА Новости06:38
1

Минстрой: благодаря господдержке застройщики избежали банкротств

Принятые меры государственной поддержки строительной отрасли позволили российским застройщикам избежать банкротств, сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) в Санкт-Петербурге.
РИА Новости06:06

Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском07:10
92

В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией

Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября о попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к российской границе над Черным морем, а также о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями в конце августа.
Известия07:39
47

ЕР открестилось от депутата Госдумы Вострецова

Москва, 11 сентября 2020, 12:16 — REGNUM Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление депутата Госдумы Сергея Вострецова о поддержке инициативы по снижению возраста уголовной ответственности до 12 лет абсурдным, некомпетентным и вредительским.
REGNUM05:16
15

Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что накануне президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года, американским политикам задают вопросы о том, кто больше вмешивается в них: Россия, Китай или Иран.
ТАСС07:58
26

Группа ГАЗ начала продажи автомобилей «ГАЗель NEXT» во Вьетнаме

Во Вьетнам планируется поставлять линейки коммерческих автомобилей «ГАЗель NEXT», включающей цельнометаллические фургоны, бортовые автомобили, а также микроавтобусы вместимостью 17 и 19 пассажирских мест.
Бизнес News. Время зарабатывать06:43

МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
Mockva.ru03:46
994

Козак прибыл в Берлин на переговоры в «нормандском формате»

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прилетел в Берлин, где пройдут переговоры советников глав государств и правительств "нормандского формата" по вопросу урегулирования в Украине.
Московский Комсомолец07:39
2