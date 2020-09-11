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Интерфакс
Интерфакс

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств Ограниченный бюджет на закупки дорогостоящих лекарств вынуждает Минздрав выдвигать дополнительные требования при расширении перечня таких препаратов.
Коммерсантъ17:59
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Эхо Москвы

Газета «Коммерсант» пишет о нехватке в России средств из бюджета на закупку дорогих лекарств

Эхо Москвы02:03
Общественная служба новостей

Минздрав начал отсеивать пациентов из-за нехватки средств на дорогие лекарства

Общественная служба новостей04:01
Интерфакс

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

Интерфакс03:58
MedikForum.ru

Правительство будет экономить на дорогих лекарствах

MedikForum.ru02:58
Финансовая газета

СМИ: Минздрав вводит дополнительные условия для получения дорогостоящих препаратов из-за ограниченного бюджета

Финансовая газета05:20
Коммерсантъ

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств

Коммерсантъ17:59
Фармацевтический вестник

Пациенты с гемофилией А могут получить лечение препаратом для подкожного введения в 2021 году

Фармацевтический вестниквчера в 09:09

Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.
REGNUM02:34
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В Липецке у школы избит сотрудник штаба Навального

Сотрудник штабе с сотрясением головного мозга и мелкими порезами Наумова госпитализировали в городскую больницу №4. Со слов пострадавшего, нападавший, одетый во все чёрное и закрывший лицо медицинской маской, прокричал ему «Будешь знать, как идти против власти».
Kursk.com02:47
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Минздрав дал россиянам советы по профилактике гриппа и ОРВИ

Минздрав России подготовил рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в осенний период – важно сделать прививку от гриппа, носить маски, правильно питаться, проветривать комнаты, гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.
Вести.Ru05:36

В Германии рассказали о планах Берлина в ситуации с Навальным

Напомним, в четверг постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с блогером Алексеем Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, которая определенно подорвет российско-германские отношения.
Взгляд.ру05:00