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Интерфакс
Интерфакс

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.В источнике
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Общественная служба новостей

Минздрав начал отсеивать пациентов

Общественная служба новостей04:01
Коммерсантъ

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств

Коммерсантъ17:59
Вечерний курьер

«Коммерсантъ»: на закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств

Вечерний курьер03:34
MedikForum.ru

Правительство будет экономить на дорогих лекарствах

MedikForum.ru02:58
Эхо Москвы

Газета «Коммерсант» пишет о нехватке в России средств из бюджета на закупку дорогих лекарств

Эхо Москвы02:03
Интерфакс

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

Интерфакс03:58
Фармацевтический вестник

Пациенты с гемофилией А могут получить лечение препаратом для подкожного введения в 2021 году

Фармацевтический вестниквчера в 09:09

Белоруссия передала России предложения по транспортному сообщению

«Белорусской стороной разработаны предложения в план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и переданы российской стороне для дальнейшего обсуждения», — заявили в пресс-службе.
RT на русском03:32
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Госдума и бундестаг выпустили заявление по ситуации с Навальным

Парламентские группы по связям России и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, следует из заявления, подписанного председателями обеих групп – Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным – с российской.
Взгляд.ру04:11

СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих

Следственный комитет Белоруссии (СК) отказал члену координационного совета оппозиции республики и экс-министру культуры страны Павлу Латушко в возбуждении уголовных дел из-за насилия белорусских силовиков в отношении протестующих.
РБК04:06
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.
REGNUM02:34
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В ГД оценили заявление об угрозе появления новой «Российской империи»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление профессора Академии военного искусства в Варшаве Петра Грохмальского о том, что в случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи».
RT на русском03:19