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Интерфакс
Интерфакс

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств Ограниченный бюджет на закупки дорогостоящих лекарств вынуждает Минздрав выдвигать дополнительные требования при расширении перечня таких препаратов.
Коммерсантъ17:59
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Говорит Москва

В Нацмедпалате призвали уволиться предложившую ограничить закупку препарата от гемофилии чиновницу Минздрава

Говорит Москва08:01
Ридус

В российском бюджете не хватает средств на закупку дорогих лекарств

Ридус06:25
MedikForum.ru

Правительство будет экономить на дорогих лекарствах

MedikForum.ru02:58
Интерфакс

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

Интерфакс03:58
Общественная служба новостей

Минздрав начал отсеивать пациентов из-за нехватки средств на дорогие лекарства

Общественная служба новостей04:01
Эхо Москвы

Газета «Коммерсант» пишет о нехватке в России средств из бюджета на закупку дорогих лекарств

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Коммерсантъ

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств

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