Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Интерфакс
Интерфакс

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств Ограниченный бюджет на закупки дорогостоящих лекарств вынуждает Минздрав выдвигать дополнительные требования при расширении перечня таких препаратов.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
Интерфакс

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

Интерфакс03:58
Говорит Москва

В Нацмедпалате призвали уволиться предложившую ограничить закупку препарата от гемофилии чиновницу Минздрава

Говорит Москва08:01
Ридус

В российском бюджете не хватает средств на закупку дорогих лекарств

Ридус06:25
РИА Новости

Минздрав объяснил порядок обеспечения лекарствами пациентов с гемофилией

РИА Новости09:59
MedikForum.ru

Правительство будет экономить на дорогих лекарствах

MedikForum.ru02:58
Эхо Москвы

Газета «Коммерсант» пишет о нехватке в России средств из бюджета на закупку дорогих лекарств

Эхо Москвы02:03
Коммерсантъ

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств

Коммерсантъ17:59

ВККС рассмотрит запросы СКР об уголовном преследовании судей

Волгоградскую судью подозревают в получении взятки 23 сентября коллегия решит, давать ли разрешение на уголовное преследование мирового судьи в отставке Надежды Федоровой, судьи Кежемского районного суда Красноярского края в отставке Татьяны Тимохиной и председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной.
ВККС рассмотрит запросы СКР об уголовном преследовании судей
Право.ру08:11
3

Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»

Себастьян Феттель, являющийся гонщиком "Формулы-1", принял решение заключить трудовой договор с командой под названием "Racing Point" Стоит отметить, что данный коллектив в скором времени будет переименован в "Астон Мартин".
Честный рейтинг букмекероввчера в 06:52

СБУ возбудила против Порошенко 15 уголовных дел

Суд обязал возбудить новое дело против Порошенко По словам адвоката, дела возбуждены по статьям "Посягательство на территориальную целостность", "Захват государственной власти", "Госизмена", "Присвоение чужой собственности", "Финансирование терроризма", "Вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей" и др.
Право.ру08:57
2

Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название ведомства осталось "Минкомсвязь".
ТАСС09:34
54

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости10:10
5

Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском07:10
378

«Норникель»: Росприроднадзор завысил оценку ущерба от аварии на ТЭЦ-3

Объем топлива, собранного с воды после аварии в Норильске, подтверждает завышение оценки ущерба от ЧП Росприроднадзором, заявил журналистам первый вице-президент и операционный директор "Норникеля" Сергея Дяченко.
РИА Новости09:58

Бывшего журналиста пула Лукашенко арестовали на 15 суток

Суд Фрунзенского района Минска арестовал на 15 суток журналиста белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрия Семченко, которого обвиняли в нарушении порядка проведения массовых акций, сообщает РИА «Новости».
Общественная служба новостей09:34
117

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
217