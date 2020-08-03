Экономика
Газета.Ru«Ъ» сообщил о планах государства забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Минфин внес в правительство законопроект, который может увеличить отчисления нефтяных компаний в бюджет на 200 млрд руб. за три года, пишет "Коммерсантъ". Инициативой предлагается изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).
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с чего всё началось
Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.Коммерсантъвчера в 17:57
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Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"
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Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
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Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
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Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
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Общество
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ФАН 05:03
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
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BFM.ru 04:33
Общество
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
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Коммерсантъ вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская станут родителями во второй раз
Источник, близкий к семье Пресняковых, подтвердил изданию "СтарХит", что Подольская вновь беременна.
Pravda.Ru 02:13
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с ОМОН, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки
Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки.
Газета.Ru 04:16
Армия и оружие
Мантуров сообщил о решении проблем с компонентами «Арматы»
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проблемы с компонентами новейшего российского танка Т-14 "Армата" решены, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:42
Происшествия
Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании
Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
Газета.Ru 04:44
Экономика
Росавиация решила удвоить компенсации авиакомпаниям за обвал перевозок
Росавиация предложила правительству увеличить компенсации авиакомпаниям за каждого потерянного пассажира из-за пандемии коронавируса — с утвержденных ранее 365 до 840 руб. на человека, сохранив общий размер субсидий на уровне 23,4 млрд руб. Об этом РБК сообщили топ-менеджер одной из крупнейших авиакомпаний и источник в профильном ведомстве.
РБК 31 июля в 11:34
Общество
В России выявили за сутки 5 427 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 5 427, общее число заразившихся достигло 850 870.
ТАСС вчера в 03:31
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет 05:09
Происшествия
В Калининградской области за сутки выявили 23 случая коронавируса
23 новых случая заболевания коронавирусом подтвердили в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
FlashNord 01 августа в 06:58
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объяснил, почему принял решение возглавить российский клуб, передает Fussball24.de.
Газета.Ru 02:15
Музыка
Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»
Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
Клопс 05:25
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Калининградом
Калининградский следственный отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК возбудил уголовное дело после падения легкомоторного самолета.
Газета.Ru вчера в 13:48
Экономика
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу США до негативного
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США на уровне AAA, но снизило прогноз по нему со стабильного на негативный.
Коммерсантъ 01 августа в 03:19
Авто
Geely показал рестайлинговый седан Emgrand GT
Официальные продажи в Китае нового Geely Emgrand GT (Borui) начнутся 5 августа нынешнего года.
Тарантас Ньюс 04:04
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Политика
Минобороны направило военных специалистов в Усолье-Сибирское
Военные специалисты направлена в Усолье-Сибирское для оказания помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском Иркутской области.
Пятый канал 04:42
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
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Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
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Страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавирусной инфекции.
Общественная служба новостей 02:31
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
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