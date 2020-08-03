Экономика
МонаВистаМинфин предлагает увеличить налог для российских нефтяников
Законопроектом предлагается обязать нефтяников платить налога на дополнительный доход (НДД) с финансового результата, а не с объема добычи. Таким образом, налоги фактически станут более высокими. В самом министерстве эту информацию подтвердили.
Читать в источнике
Оценить356
с чего всё началось
Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.Коммерсантъ02 августа в 17:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин предложил собрать с нефтяников 200 млрд рублей за три года дополнительно
Интерфаксвчера в 03:17
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 14:38
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Происшествия
Адвокат объяснила, где вдова Картрайта научилась расчленять тела
В деле расчлененного рэпера Энди Картрайта появились новые детали. Их раскрыла адвокат со стороны защиты Ирина Скурту.
ФедералПресс вчера в 18:55
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском вчера в 16:42
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
Общество
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Армия и оружие
Минобороны Украины ответило на заявления Москвы о поставках оружия в ЛДНР
Напомним, 31 июля депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия может начать поставки оружия Донбассу в ответ на военную помощь США Украине.
ИА Новороссия 01:29
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Гаджеты
Названы причины неполной зарядки смартфона
Причинами, по которым смартфон не может зарядиться полностью, могут быть дефекты зарядного провода или самого гаджета, а также проблемы в операционной системе, рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Газета.Ru 01:56
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Коммерсантъ вчера в 18:13
Общество
В Екатеринбурге уберут почти половину коек для больных коронавирусом
Уже с сегодняшнего дня, с 4 августа, в Свердловской области начинается сокращение коек для больных с коронавирусной инфекцией, об этом сообщил новый министр здравоохранения региона Андрей Карлов.
Екатеринбург в интернете 00:49
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Музыка
Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»
Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
Клопс вчера в 05:25
Армия и оружие
Defence Blog: Белоруссия стянула войска к российской границе
В СМИ сообщили о том, что Белоруссия начала стягивать войска к российской границе.
Что происходит 01:09
Экономика
Эксперты оценили вероятность возврата российского бизнеса с Кипра
Помимо резкого роста налоговой нагрузки, разрыв соглашения с Кипром грозит бизнесу двойным налогообложением.
РБК 01:00
Происшествия
Директор турбазы на Алтае арестован из-за гибели четырех человек
ПолитРоссия вчера в 06:23
Общество
Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки COVID-19
Несоблюдение мер профилактики — в первую очередь на российских курортах — может привести к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре.
Известия вчера в 19:53
Общество
В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.
РИА Новости вчера в 21:07
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
iReactor 00:35
Технологии
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Одна из самых обсуждаемых пар Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вместе отправились в Крым.
CT news вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов
Ольга не скрывает, что ни в чем себе не отказывала и ела все подряд. Однако после родов Дибцева сумела избавиться от набранных килограммов.
StarHit.ru 02 августа в 23:00
Политика
Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов
Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru вчера в 09:45
Армия и оружие
Эсминец Porter ВМС США сломал в Черном море противоракетный радар
Ряд средств массовой информации сообщает, что американский ракетный эсминец USS Porter в ходе своего пребывания в Черном море повредил свою радиолокационную ракетную станцию AN/SPY-1.
Военное дело 01:47