Политика

ВедомостиВедомостиНачалась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
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Передача украинских кораблей в Черном море состоится 18 ноября

ИА Крыминформ07:27

Когда состоится передача задержанных кораблей Украине

РИА Новости Крым08:08

Ржавое железо нам не надо... Может, теперь в Киеве одумаются, что не туда гребут: адмирал прокомментировал передачу задержанных кораблей Украине

Комсомольская правда10:55

Передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей состоится 18 ноября

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Главные новости за выходные 16–17 ноября

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Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом

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Корабли ВМСУ покидают порт в Керчи. Эксклюзив «Крым 24»

Крым 2406:06
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