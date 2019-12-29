Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ". О случившемся изданию рассказал основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
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Пользователи госуслуг утекли в сеть

По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка. О том, что персональные данные пользователей портала госулуг оказались выложены в свободном доступе, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
Коммерсантъ06:20

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Минкомсвязь начала проверку из-за возможной утечки данных пользователей госуслуг

Lenta.ru10:57

Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг

Газета.Ru09:55

Минкомсвязь проверяет возможную утечку данных с портала госуслуг

Коммерсантъ10:21

Минкомсвязь начало проверку информации об утечке данных клиентов госуслуг

РБК10:36

Минкомсвязь начала проверку по факту возможной утечки данных с портала госуслуг

ТАСС09:45

СМИ: данные пользователей Госуслуг одного из регионов утекли в Сеть

РИА Новости08:07

Данные пользователей «Госуслуг» утекли в сеть

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
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