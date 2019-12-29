Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ". О случившемся изданию рассказал основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
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с чего всё началось

Пользователи госуслуг утекли в сеть

По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка. О том, что персональные данные пользователей портала госулуг оказались выложены в свободном доступе, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
Коммерсантъ06:20

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Минкомсвязь начала проверку из-за возможной утечки данных пользователей госуслуг

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Эхо Москвы07:30

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Газета.Ru09:55

Минкомсвязь начала проверку по факту возможной утечки данных с портала госуслуг

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РИА Новости08:07

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Коммерсантъ10:21
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