По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка. О том, что персональные данные пользователей портала госулуг оказались выложены в свободном доступе, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

с чего всё началось

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ". О случившемся изданию рассказал основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

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