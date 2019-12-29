Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ". О случившемся изданию рассказал основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
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с чего всё началось

Пользователи госуслуг утекли в сеть

По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка. О том, что персональные данные пользователей портала госулуг оказались выложены в свободном доступе, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
Коммерсантъ06:20

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«Ъ»: данные пользователей Госуслуг попали в сеть

Газета.Ru08:58

«Ъ»: данные около 30 тыс. пользователей портала госуслуг оказались в открытом доступе

ТАСС08:39

Данные пользователей «Госуслуг» утекли в сеть

Эхо Москвы07:30

СМИ: данные пользователей Госуслуг одного из регионов утекли в Сеть

РИА Новости08:07

Данные пользователей госуслуг утекли в сеть

Lenta.ru07:24

СМИ узнали об утечке данных пользователей сайта госуслуг

РБК08:10

Пользователи госуслуг утекли в сеть

Коммерсантъ06:20
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:27, Ашберн
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ТАСС вчера в 15:36
Политика

В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

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Общество

«Ростелеком» опроверг сведения об утечке данных с портала госуслуг

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Общество

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В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
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Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

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Общество

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Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
РБК 13:08
Происшествия

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Армия и оружие

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В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
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Культура

На российское ТВ попал еще один украинский сериал

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Хоккей

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«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Мане

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Исполнители Сергей Лазарев и Светлана Лобода стали гостями передачи «Привет, Андрей!» Андрея Малахова на телеканале «Россия».
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«Арсенал» проявляет интерес к Боатенгу

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