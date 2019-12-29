Общество
Интерфакс«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ". О случившемся изданию рассказал основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
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с чего всё началось
По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка. О том, что персональные данные пользователей портала госулуг оказались выложены в свободном доступе, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян.Коммерсантъ06:20
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