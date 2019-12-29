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Вести.Ru«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»
"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства. Как рассказали ТАСС в пресс-службе "Ростелекома", электронное правительство работает штатно, а данные россиян в безопасности.
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с чего всё началось
По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка. О том, что персональные данные пользователей портала госулуг оказались выложены в в свободном доступе, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян.Коммерсантъ06:20
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