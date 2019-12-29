Общество

Вести.RuВести.Ru«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»

"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства. Как рассказали ТАСС в пресс-службе "Ростелекома", электронное правительство работает штатно, а данные россиян в безопасности.
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с чего всё началось

Пользователи госуслуг утекли в сеть

По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка. О том, что персональные данные пользователей портала госулуг оказались выложены в в свободном доступе, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
Коммерсантъ06:20

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«Ростелеком» не выявил утечек личных данных с портала госуслуг

Коммерсантъ12:35

«Ростелеком» опроверг сведения об утечке данных с портала госуслуг

Газета.Ru11:33

«Ростелеком» и Минкомсвязь ответили на сообщения об утечке с госуслуг

РБК10:46

Утечку данных пользователей госуслуг опровергли

Lenta.ru11:27

«Ростелеком» опроверг информацию об утечке данных пользователей портала госуслуг

ТАСС11:03

«Ростелеком» не выявил утечек данных пользователей портала госуслуг

Эхо Москвы11:31

СМИ: данные пользователей Госуслуг одного из регионов утекли в Сеть

РИА Новости08:07
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Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила Канаду на молодежном ЧМ

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Политика

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Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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РИА Новости 07:54
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Газета.Ru вчера в 05:12
Спорт

Россиянин Ретивых занял четвертое место в спринте «Тур де Ски»

Газета.Ru 07:23
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В Госдуме пригласили создателей «Миротворца» подлечить психику в Крыму

На сайте поясняется, что журналистка внесена за "сознательное нарушение государственной границы Украины" в качестве пассажира поезда "Таврия" сообщением Санкт-Петербург — Севастополь.
РИА Новости 10:00
Гаджеты

Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold

Ferra 26 декабря в 12:08
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В четверг Емельяненко принял вызов Кадырова, предложив главе Чечни выбрать правила и место проведения боя.
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Политика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
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Происшествия

В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга

ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Вести.Ru 03:08
Политика

Сенаторы оценили обмен пленными между Киевом и Донбассом

В Совете Федерации прокомментировали РБК обмен пленными между Киевом и Донбассом, который прошел 29 декабря.
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Шоу-бизнес

Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину

Lenta.ru 12:20
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Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

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Кино

«Кинопоиск» назвал главные фильмы десятилетия

Названы главные кинокартины десятилетия по версии онлайн-сервиса "Кинопоиск".
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Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
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В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru 00:47
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Что хорошо помогает от похмелья

Медики рассказали о том, что хорошо помогает от похмелья.
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Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
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Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Общество

Путин подписал закон об увеличении МРОТ с 2020 года

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Советом Федерации был одобрен закон, который устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января будущего года в размере 12130 рублей в месяц.
ФедералПресс вчера в 09:39
Происшествия

На Сахалине неадекватный мужчина заволок в подъезд полуголую женщину

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Политика

Америка назвала способ избежать санкций за «Северный поток-2»

В положении о санкциях в отношении компаний, участвующих в «Северном потоке-2», говорится о полной блокировке всех американских активов подрядчиков, а также о запрете на операции с ними и на въезд представителей этих компаний в США.
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Шоу-бизнес

Поклонники подозревают, что Анна Курникова снова беременна

Анна Курникова и Энрике Иглесиас тщательно скрывают свою личную жизнь. Однако папарацци не теряют интереса к этой паре.
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Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3»

Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.
РБК вчера в 04:23
Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства».
РБК 01:48
Армия и оружие

США нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.
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Космос

Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры

Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
N+1 23 декабря в 19:02
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