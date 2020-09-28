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Газета.Ru
Газета.Ru

«Ъ»: стали известны детали плана восстановления российской экономики

Разработанный Белым домом общенациональный план восстановления экономики 23 сентября был утвержден на заседании правительства. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Отмечается, что в окончательной редакции его стоимость составляет 6,4 трлн руб.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Телеканал 360°

«Простое взаимодействие»: депутат ГД назвал плюсы нового плана восстановления экономики

Телеканал 360°09:23
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфакс04:11
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвы21:07
ТАСС

«Ъ»: общенациональный план восстановления экономики оценивают в 6,4 трлн рублей

ТАСС03:01
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ru02:05
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМ03:08
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъ17:55

В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

Депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали правительство ФРГ "сохранить нейтралитет" Киева и, по возможности, высказываться против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, говорится в обращении политиков.
Газета.Ru05:31
22

Семьи погибших в ДТП под Калининградом получат страховые выплаты

Семьям погибших в аварии с участием рейсового автобуса и песковоза, которая произошла в воскресенье в Калининградской области, будут выплачены страховки, компания-перевозчик также окажет материальную помощь, сообщил РИА Новости руководитель компании "Регио-экспресс" Владимир Гренц.
РИА Новости03:43

В России подорожали новые квартиры

В сентябре 2020-го средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках российских городов-миллионников составила 84,7 тысячи рублей, увеличившись на 2 процента относительно августа и на 13 процентов в годовом исчислении.
Lenta.ru03:45
4

Минпросвещения РФ обещает не увольнять учителей за отказ от вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости" "Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено", — говорится в документе.
REGNUM11:09

МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
9

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
23

Смольный анонсировал перевод городских комитетов на удаленку

На совещании прозвучало, что в Петербурге довольно стабильная эпидемическая обстановка, система здравоохранения справляется с приемом и лечением больных с COVID-19, тем не менее, определенный подъем заболеваемости есть.
Российская газета11:31