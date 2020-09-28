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Газета.Ru
Газета.Ru

«Ъ»: стали известны детали плана восстановления российской экономики

Разработанный Белым домом общенациональный план восстановления экономики 23 сентября был утвержден на заседании правительства. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Отмечается, что в окончательной редакции его стоимость составляет 6,4 трлн руб.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Телеканал 360°

«Простое взаимодействие»: депутат ГД назвал плюсы нового плана восстановления экономики

Телеканал 360°09:23
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвы21:07
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМ03:08
ТАСС

«Ъ»: общенациональный план восстановления экономики оценивают в 6,4 трлн рублей

ТАСС03:01
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ru02:05
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфакс04:11
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъ17:55

Более шести тысяч человек уже посетили выставку работ Уорхола в Москве

Более 6,5 тысяч человек посетили выставочный проект "Я, Энди Уорхол" в зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки за первые три дня работы, сообщает пресс-служба организаторов смотра.
РИА Новости11:10
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину

В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.
Lenta.ru03:41
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Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
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Electronic Arts поймана на рекламировании азартных игр детям

После долгого расследования в прошлом году комитет Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта США рекомендовал, чтобы платные лутбоксы соответствовали положениям законов об азартных играх, и призвал к запрету продажи игр с лутбоксами детям.
ИА Красная Весна08:28
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МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
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С 1 октября в Удмуртии меняется порядок выплат социальных пособий

С 1 октября пособия и выплаты на детей будут поступать: или на карты «Мир», или на счета, к которым не привязаны карты, или почтовым переводом (кроме ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка), Что делать и куда обращаться гражданам: Если у вас уже есть карта «Мир», на которую вы получаете выплаты, обращаться в органы соцзащиты не нужно.
Udm-Info09:20

В Дагестане задержан сотрудник колонии, проворонивший подкоп

"Задержан мастер производственного участка номер 1 Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии номер 2 УФСИН России по Республике Дагестан, на подконтрольной территории которого был сделан подкоп", – сообщили в управлении.
Вести.Ru11:11