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Газета.Ru
Газета.Ru

«Ъ»: стали известны детали плана восстановления российской экономики

Разработанный Белым домом общенациональный план восстановления экономики 23 сентября был утвержден на заседании правительства. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Отмечается, что в окончательной редакции его стоимость составляет 6,4 трлн руб.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
ТАСС

Власти планируют достичь целей плана восстановления экономики до декабря 2021 года

ТАСС11:36
Телеканал 360°

«Простое взаимодействие»: депутат ГД назвал плюсы нового плана восстановления экономики

Телеканал 360°09:23
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМ03:08
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфакс04:11
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ru02:05
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвы21:07
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъ17:55

Игрок «Автомобилиста» убедил судью матча с «Сибирью» не удалять соперника

Хоккеист екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев показал пример честной игры в матче чемпионата КХЛ против "Сибири", убедив судью встречи не удалять игрока из команды соперника за нарушение, которое тот не совершал, сообщает официальный Twitter новосибирского клуба.
Игрок «Автомобилиста» убедил судью матча с «Сибирью» не удалять соперника
РИА Новости10:43

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
REGNUM12:40
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Пашинян рассказал о просьбе главы Азербайджана по Нагорному Карабаху

Павел Бедняков / Известия Премьер-министр Армении Никол Пашинян после нового обострения ситуации с Нагорным Карабахом рассказал о своей беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась в сентябре 2018 года.
РЕН ТВ13:11
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Новая часть «Бората» получила очень длинное название

Сиквел полюбившейся мировому зрителю картины будет называться Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»), передает издание Collider.
Gazeta.SPb08:14
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Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Народные новости09:30
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США ввели ограничения против второй китайской технологической компании

В информагентстве The Washington Post, сославшись на документы американского Министерства торговли, заявили, что Соединенные Штаты решили ввести ограничения против компании SMIC из КНР, производящей полупроводники.
Discover24вчера в 03:11
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Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2

Берлин, 28 сентября 2020, 15:28 — REGNUM В правительстве ФРГ намерены внимательно изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 28 сентября, в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
REGNUM08:28
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