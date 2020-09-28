«Ъ»: стали известны детали плана восстановления российской экономики
Разработанный Белым домом общенациональный план восстановления экономики 23 сентября был утвержден на заседании правительства. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Отмечается, что в окончательной редакции его стоимость составляет 6,4 трлн руб.В источнике
С чего всё началось
«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики
Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55
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