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Газета.Ru
Газета.Ru

«Ъ»: стали известны детали плана восстановления российской экономики

Разработанный Белым домом общенациональный план восстановления экономики 23 сентября был утвержден на заседании правительства. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Отмечается, что в окончательной редакции его стоимость составляет 6,4 трлн руб.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Телеканал 360°

«Простое взаимодействие»: депутат ГД назвал плюсы нового плана восстановления экономики

Телеканал 360°09:23
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ru02:05
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМ03:08
ТАСС

«Ъ»: общенациональный план восстановления экономики оценивают в 6,4 трлн рублей

ТАСС03:01
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфакс04:11
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвы21:07
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъ17:55

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Глава ФАС предложил создать сайт для продажи конфискованного имущества

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества, президент России Владимир Путин эту идею поддержал.
РИА Новости11:59
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AFP: Макрон встретится с Тихановской 29 сентября

Ранее в понедельник представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что президент Макрон, который посетит с визитом Литву и Латвию 28-29 сентября, готов встретиться с Тихановской в Вильнюсе, если она об этом попросит.
ТАСС12:44
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Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
REGNUM12:40
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Татуировки повреждают потовые железы и нарушают терморегуляцию кожи

Новое исследование предполагает, что тот человек, который «украшает» чернилами свою кожу, может повредить потовые железы, а также существенно снизить способность организма быстро остывать.
Лезги газет06:13
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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Магомедов обвинил главу совета директоров Fesco в рейдерском захвате

Ранее ряд телеграмм-каналов сообщал о письме Магомедова из СИЗО, в котором бизнесмен утверждает, что действующий председатель совета директоров группы Лейла Маммед Заде совместно с некоторыми его членами пытаются сорвать намеченное на 30 сентября годовое собрание акционеров и продать Fesco третьим лицам.
ПРАЙМ10:25
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В Москве индекс распространения коронавируса вырос втрое за три недели

Показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза, сообщила журналистам в понедельник руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
ТАСС12:25
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