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«Ъ»: стоимость товаров параллельного импорта оценивается в 100-120 млрд долларов в год

Объемы включенных в перечень товаров для параллельного импорта можно оценить в 100-120 миллиардов долларов в год.
Lenta.ru
6 мая Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта.
Lenta.ru
В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта (ввоза товаров без разрешения правообладателя — прим.
Lenta.ru
«Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности», — объяснял глава правительства.
Lenta.ru

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Эксперт ЦСР Стрелков: стоимость товаров параллельного импорта составит $100-120 миллиардов в год
ПРАЙМ21:48
«Ъ»: стоимость товаров параллельного импорта оценивается в 100-120 млрд долларов в год
Lenta.ru19:39
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