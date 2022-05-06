Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за введенных санкций и давления американских производителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с высшими должностными лицами разведки и обороны США, в ходе которых сказал, что недавние новостные сообщения об обмене разведданными США с Украиной были контрпродуктивными.
Французская независимая журналиста Анн-Лоре Бонель привела на неформальном заседании Совета Безопасности ООН показания очевидцев преступлений неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело).