Врач: болезни сердца лечат меньше из-за ориентации больниц на COVID

В Минздраве назвали болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с коронавирусом В то же время сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смерти россиян и этот показатель может вырасти еще, поскольку многие больные не дождались своей очереди на плановую госпитализацию, считает Воронин.