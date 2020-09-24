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Газета.Ru
Газета.Ru 

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут возложить на граждан

Правительство поручило профильным ведомствам проработать изменения, согласно которым стоимость установки счетчиков будет включена в коммунальные платежи россиян.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъвчера в 17:54
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REGNUM

Зюганов раскритиковал планы включить цену счетчиков в коммунальные платежи

REGNUMвчера в 14:26
РБК

Когда россиянам оплачивать установку счетчиков в новостройках

РБКвчера в 09:21
Телеканал 360°

СМИ предупредили о дополнительном росте коммунальных платежей россиян

Телеканал 360°вчера в 22:51
Фонтанка.Ру

Стоимость установки умных счётчиков предлагают включить в коммунальные платежи

Фонтанка.Рувчера в 00:50
Царьград

В счета-фактуры ЖКХ хотят добавить ещё один платёж

Царьградвчера в 22:07
ТАСС

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи россиян

ТАССвчера в 21:07
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Коммерсантъвчера в 17:54

Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах

Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.
REGNUM00:19
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Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
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