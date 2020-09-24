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Газета.Ru
Газета.Ru

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут возложить на граждан

Правительство поручило профильным ведомствам проработать изменения, согласно которым стоимость установки счетчиков будет включена в коммунальные платежи россиян.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии
РБК

Когда россиянам оплачивать установку счетчиков в новостройках

РБК09:21
Царьград

В счета-фактуры ЖКХ хотят добавить ещё один платёж

Царьград22:07
REGNUM

СМИ: в России могут добавить установку счетчиков в оплату услуг ЖКХ

REGNUM23:49
Телеканал 360°

СМИ предупредили о дополнительном росте коммунальных платежей россиян

Телеканал 360°22:51
Фонтанка.Ру

Стоимость установки умных счётчиков предлагают включить в коммунальные платежи

Фонтанка.Ру00:50
ТАСС

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи россиян

ТАСС21:07
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Коммерсантъ17:54

Вице-мэр Ялты оказался белорусским «змагаром» и русофобом

Минск, 24 сентября 2020, 15:39 — REGNUM Российская общественность возмущена скандальными заявлениями вице-мэра Ялты, гражданина Белоруссии Михаила Загорцева, который в своем видеообращении заявил о том, что в жестоком силовом подавлении белорусских протестных выступлений могли участвовать российские силовики.
REGNUM08:39
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В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новости10:50
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Во Вьетнаме арестовали продавцов использованных презервативов

Сообщается, что арестованные «ежемесячно получали использованные презервативы от неизвестного лица», после чего контрацептивы отмывались, кипятились, сушились на деревянных формах, повторно упаковывались и продавались как новые.
REGNUM09:28

Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

Пресс-служба берлинской университетской клиники «Шарите» сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из стационара, поскольку его состояние значительно улучшилось, и дальнейшая госпитализация не требуется.
Инфо24вчера в 03:59
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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