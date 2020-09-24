«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут возложить на граждан
Смотрите также
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
СК просит арестовать реставраторов петербургской консерватории
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас»
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Сбербанк представил смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox
МИД РФ обещал ответные меры Болгарии на высылку российских дипломатов
Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Путин не хочет возвращаться к ограничениям из-за коронавируса
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Путин не хочет возвращаться к ограничениям из-за коронавируса
Греф объяснил значение нового логотипа Сбербанка
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 700 рублей
Мурашко назвал позволяющий избежать вакцинации от COVID-19 фактор
Правительство поручило профильным ведомствам проработать изменения, согласно которым стоимость установки счетчиков будет включена в коммунальные платежи россиян.В источнике
С чего всё началось
Правительство может переложить стоимость приборов на население
Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии