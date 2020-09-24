«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут возложить на граждан
Смотрите также
Болгария высылает двух обвиняемых в шпионаже дипломатов РФ
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина
Наташа Королева впервые прокомментировала измену мужа
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский
«Ростех» представил макет базовой 5G станции
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
РК: КНДР убила и сожгла южнокорейского чиновника
Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году
Троих обвиняемых в убийстве инкассатора в 2015 году осудили на 20 лет
Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях
В Сургуте силовики взломали дверь в квартире матери известной актрисы
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Сбербанк представил новый бренд «Сбер»
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас»
Правительство поручило профильным ведомствам проработать изменения, согласно которым стоимость установки счетчиков будет включена в коммунальные платежи россиян.В источнике
С чего всё началось
Правительство может переложить стоимость приборов на население
Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии