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Газета.Ru
Газета.Ru

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут возложить на граждан

Правительство поручило профильным ведомствам проработать изменения, согласно которым стоимость установки счетчиков будет включена в коммунальные платежи россиян.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии
РБК

Когда россиянам оплачивать установку счетчиков в новостройках

РБК09:21
Царьград

В счета-фактуры ЖКХ хотят добавить ещё один платёж

Царьград22:07
REGNUM

СМИ: в России могут добавить установку счетчиков в оплату услуг ЖКХ

REGNUM23:49
Телеканал 360°

СМИ предупредили о дополнительном росте коммунальных платежей россиян

Телеканал 360°22:51
Фонтанка.Ру

Стоимость установки умных счётчиков предлагают включить в коммунальные платежи

Фонтанка.Ру00:50
ТАСС

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи россиян

ТАСС21:07
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Коммерсантъ17:54

Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
656

Бизнес-омбудсмен Титов предупредил об угрозе волны банкротств в России

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, где сообщил о возможной угрозе банкротства среди получателей льготных кредитов под 2%.
ПолитРоссиявчера в 02:23
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.com09:19
1,1K

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
3,6K

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
РИА Новости08:46
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Зеленский назвал «Северный поток – 2» «угрозой единству Европы»

Газопровод «Северный поток – 2» может создать угрозу для единства Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Словакию, где встретился со словацким президентом Зузаной Чапутовой.
Ведомости07:11
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