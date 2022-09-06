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«Ъ»: страховые компании стали навязывать россиянам дополнительные услуги при покупке ОСАГО

В последнее время участились жалобы клиентов страховых компаний на навязывание дополнительных продуктов к полисам ОСАГО.
Коммерсантъ
Стоимость оформления самого полиса при этом увеличивается до 50%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Банки.ру".
Газета.Ru
Клиенты "Югории" пожаловались, что оформить ОСАГО в офисе невозможно без оформления дополнительных продуктов.
Газета.Ru
Судя по отзывам, клиентам навязывают каско, страхование жизни, недвижимости и т. д., иногда дополнительная страховка прибавляет до 50% к цене полиса ОСАГО.
Коммерсантъ

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В России участились жалобы покупателей ОСАГО на навязываемое дополнительное страхование
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«Ъ»: страховые компании стали навязывать россиянам дополнительные услуги при покупке ОСАГО
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