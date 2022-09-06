Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщивший о гибели коменданта Бердянска, дезавуировал своё заявление о его гибели, заявив, что врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавшего.
Кроссовер X-Trail стал второй моделью Nissan (первой был Qashqai – прим.), оснащенной «последовательным» гибридом e-Power, в котором та же 1,5-литровая «турботройка» выступает генератором и заряжает тяговую батарею, а электроника приводит в движение колеса.
Читатели газеты The Wall Street Journal (WSJ) 6 сентября негативно оценили статью президента Украины Владимира Зеленского, в которой он призвал иностранных инвесторов вкладываться в украинскую экономику и таким образом «инвестировать в ее будущее».