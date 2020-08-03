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Газета.Ru
Газета.Ru

«Ъ» сообщил о планах государства забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин внес в правительство законопроект, который может увеличить отчисления нефтяных компаний в бюджет на 200 млрд руб. за три года, пишет "Коммерсантъ". Инициативой предлагается изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъ17:57
Подробнее о событии
РБК

СМИ узнали о планах властей изменить налог для нефтяных компаний

РБК01:42
Интерфакс

Минфин предложил собрать с нефтяников 200 млрд рублей за три года дополнительно

Интерфакс03:17
Lenta.ru

В России захотели изменить налог для нефтяников

Lenta.ru03:05
Российская газета

СМИ: Минфин хочет получить от нефтяников 200 млрд рублей дополнительно

Российская газета04:07
ТАСС

«Ъ»: с нефтяников планируют получить еще 200 млрд руб. через налог на дополнительный доход

ТАСС01:22
URA.Ru

Минфин втягивает нефтяников в конфликт из-за нового налога. Компании могут лишиться 200 млрд рублей

URA.Ru20:28
Коммерсантъ

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Коммерсантъ17:57
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Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей

Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
РБКвчера в 12:58
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Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM17:00
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В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре

«03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия05:51
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На видео попали «штурмующие» границу Абхазии туристы

В социальных сетях появились видеоролики, на которых запечатлены «штурмующие» российско – абхазскую границу туристы Огромные очереди на КПП появились сразу после того, как правительство договорилось об открытии пункта пропуска «Псоу».
КМВ Новости03:29
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