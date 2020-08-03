«Ъ» сообщил о планах государства забрать у нефтяников 200 млрд рублей
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Минфин внес в правительство законопроект, который может увеличить отчисления нефтяных компаний в бюджет на 200 млрд руб. за три года, пишет "Коммерсантъ". Инициативой предлагается изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).В источнике
С чего всё началось
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъ17:57
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