«Ъ» сообщил о планах государства забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин внес в правительство законопроект, который может увеличить отчисления нефтяных компаний в бюджет на 200 млрд руб. за три года, пишет "Коммерсантъ". Инициативой предлагается изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).