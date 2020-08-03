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REGNUM
REGNUM

«Ъ»: у нефтяников намерены изъять 200 млрд рублей через налоги

Изменение НДД не только ухудшит его параметры для компаний, но и будет означать дополнительное изъятие у них за три года около 200 млрд рублей. По оценкам Минфина, нефтяники в 2019 году несправедливо выгадали 213 млрд рублей. Изменения коснутся в основном «Газпром нефти» и «Роснефти».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.
Коммерсантъ17:57
Подробнее о событии
Российская газета

СМИ: Минфин хочет получить от нефтяников 200 млрд рублей дополнительно

Российская газета04:07
Интерфакс

Минфин предложил собрать с нефтяников 200 млрд рублей за три года дополнительно

Интерфакс03:17
Коммерсантъ

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Коммерсантъ17:57
РБК

СМИ узнали о планах властей изменить налог для нефтяных компаний

РБК01:42
ТАСС

«Ъ»: с нефтяников планируют получить еще 200 млрд руб. через налог на дополнительный доход

ТАСС01:22
URA.Ru

Минфин втягивает нефтяников в конфликт из-за нового налога. Компании могут лишиться 200 млрд рублей

URA.Ru20:28
Lenta.ru

В России захотели изменить налог для нефтяников

Lenta.ru03:05
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Второй за месяц разлив нефтепродуктов произошел на реке Сайме в Югре

Власти Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) зафиксировали второй за месяц разлив нефтепродуктов на реке Сайме, сообщил журналистам руководитель управления по делам ГО и ЧС администрации города Олег Пухтеев.
ТАСС03:36
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