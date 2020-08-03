Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.

с чего всё началось

Изменение НДД не только ухудшит его параметры для компаний, но и будет означать дополнительное изъятие у них за три года около 200 млрд рублей. По оценкам Минфина, нефтяники в 2019 году несправедливо выгадали 213 млрд рублей. Изменения коснутся в основном «Газпром нефти» и «Роснефти».

«Ъ»: у нефтяников намерены изъять 200 млрд рублей через налоги

Космос Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена. 1,2K

Общество Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2» Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 753

Общество Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. 4

Происшествия В Приамурье устраняют разлив нефтепродуктов на реке Селемджа Специалисты компании по ликвидации разлива нефтепродуктов в Амурской области доставили 200 кг сорбента и 150 м бонового заграждения для устранения загрязнения на реке Селемджа.

Футбол «Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"

Общество Опасные источники радиации в российской Арктике утилизируют за 8 лет Москва, 3 августа 2020, 09:02 — REGNUM Росатом рассчитывает за восемь лет утилизировать наиболее опасные радиоактивные объекты, находящиеся сейчас на дне в акватории Арктики.

Общество Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки. 6