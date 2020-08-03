Экономика

REGNUMREGNUM«Ъ»: у нефтяников намерены изъять 200 млрд рублей через налоги

Изменение НДД не только ухудшит его параметры для компаний, но и будет означать дополнительное изъятие у них за три года около 200 млрд рублей. По оценкам Минфина, нефтяники в 2019 году несправедливо выгадали 213 млрд рублей. Изменения коснутся в основном «Газпром нефти» и «Роснефти».
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с чего всё началось

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.
Коммерсантъвчера в 17:57

Подробнее о событии

СМИ узнали о планах властей изменить налог для нефтяных компаний

РБК01:42

Минфин предложил собрать с нефтяников 200 млрд рублей за три года дополнительно

Интерфакс03:17

В России захотели изменить налог для нефтяников

Lenta.ru03:05

СМИ: Минфин хочет получить от нефтяников 200 млрд рублей дополнительно

Российская газета04:07

«Ъ»: с нефтяников планируют получить еще 200 млрд руб. через налог на дополнительный доход

ТАСС01:22

Минфин втягивает нефтяников в конфликт из-за нового налога. Компании могут лишиться 200 млрд рублей

URA.Ruвчера в 20:28

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 17:57
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Известия вчера в 15:37
7,2K
Космос

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
1,2K
Общество

В сеть утекли данные об 1 млн автомобилистов Москвы и Подмосковья

Газета.Ru 04:32
43
Общество

Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
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Общество

Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
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Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.
РБК 04:05
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Происшествия

В Приамурье устраняют разлив нефтепродуктов на реке Селемджа

Специалисты компании по ликвидации разлива нефтепродуктов в Амурской области доставили 200 кг сорбента и 150 м бонового заграждения для устранения загрязнения на реке Селемджа.
ТАСС 00:28
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми удобными салонами

Picsnews.net вчера в 03:04
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Здоровье

За сутки в Костромской области коронавирусом заболели 48 человек

За прошедшие сутки в Костромской области коронавирусом заболели еще 48 человек.
Провинция.ру 03:39
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Футбол

«Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России

Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"
Metaratings 04:00
Кино

Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»

Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
Piter.tv 00:32
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Авто

С начала лета по Крымскому мосту проехало свыше миллиона машин

За июнь и июль через Крымский мост проехало более миллиона грузовых и легковых автомобилей.
Городовой 03:13
41
Политика

Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией

В Белоруссии около границы с Россией очевидцы засняли колонну белорусской бронетехники. Кадры публикует «Новая газета».
Lenta.ru вчера в 14:38
165
Общество

Власти расширят список производимых в России важных лекарств

Впервые за последние 10 лет правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.
РБК 04:10
4
Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
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Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ

Коммерсантъ 02:38
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти

Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС вчера в 10:29
69
Общество

Опасные источники радиации в российской Арктике утилизируют за 8 лет

Москва, 3 августа 2020, 09:02 — REGNUM Росатом рассчитывает за восемь лет утилизировать наиболее опасные радиоактивные объекты, находящиеся сейчас на дне в акватории Арктики.
REGNUM 02:02
Общество

При реконструкции в «Домодедово» выявили недостачу в 107 млн рублей

Недостачу еще на 5,2 млн выявили при инвентаризации по контракту реконструкции аэродромных объектов от 2014 года.
РЕН ТВ вчера в 17:16
2
Общество

Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки

Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки.
Газета.Ru 04:16
6
Общество

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
12
Единоборства

Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом

Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.
ТК Звезда 04:24
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске

Пожар на ТЭЦ-2 в Норильске привел к гибели работника электростанции, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 02:22
4
Общество

В «Современнике» подтвердили уход Гармаша из театра

Актёр театра «Современник» Никита Ефремов подтвердил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» уход Сергея Гармаша из труппы.
Говорит Москва 31 июля в 10:00
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Фигурное катание

Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings 31 июля в 11:15
43
Общество

Ростовский аэропорт Платов возобновил международное авиасообщение

Российская газета 03:04
1
Общество

В Татарстане за сутки выявили 30 новых заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане было зарегистрировано 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Тавто.Ру 04:28
12
Авто

GM возобновляет производство своего двигателя V8 для старых моделей

Концерн GM возобновляет производство своего двигателя V8 350 для старых моделей грузовиков и фургонов.
Letnews.ru 02:19
2
Общество

В Крыму выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки

Всего в Республике Крым зарегистрировано 1305 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:00
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Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд

Газета.Ru 03:12
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