Экономика
REGNUM«Ъ»: у нефтяников намерены изъять 200 млрд рублей через налоги
Изменение НДД не только ухудшит его параметры для компаний, но и будет означать дополнительное изъятие у них за три года около 200 млрд рублей. По оценкам Минфина, нефтяники в 2019 году несправедливо выгадали 213 млрд рублей. Изменения коснутся в основном «Газпром нефти» и «Роснефти».
Читать в источнике
Оценить311
с чего всё началось
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.Коммерсантъвчера в 17:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:48, Ашберн
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.
РБК 04:05
Происшествия
В Приамурье устраняют разлив нефтепродуктов на реке Селемджа
Специалисты компании по ликвидации разлива нефтепродуктов в Амурской области доставили 200 кг сорбента и 150 м бонового заграждения для устранения загрязнения на реке Селемджа.
ТАСС 00:28
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми удобными салонами
Picsnews.net вчера в 03:04
Здоровье
За сутки в Костромской области коронавирусом заболели 48 человек
За прошедшие сутки в Костромской области коронавирусом заболели еще 48 человек.
Провинция.ру 03:39
Футбол
«Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России
Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"
Metaratings 04:00
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
Piter.tv 00:32
Авто
С начала лета по Крымскому мосту проехало свыше миллиона машин
За июнь и июль через Крымский мост проехало более миллиона грузовых и легковых автомобилей.
Городовой 03:13
Политика
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией
В Белоруссии около границы с Россией очевидцы засняли колонну белорусской бронетехники. Кадры публикует «Новая газета».
Lenta.ru вчера в 14:38
Общество
Власти расширят список производимых в России важных лекарств
Впервые за последние 10 лет правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.
РБК 04:10
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС вчера в 10:29
Общество
Опасные источники радиации в российской Арктике утилизируют за 8 лет
Москва, 3 августа 2020, 09:02 — REGNUM Росатом рассчитывает за восемь лет утилизировать наиболее опасные радиоактивные объекты, находящиеся сейчас на дне в акватории Арктики.
REGNUM 02:02
Общество
При реконструкции в «Домодедово» выявили недостачу в 107 млн рублей
Недостачу еще на 5,2 млн выявили при инвентаризации по контракту реконструкции аэродромных объектов от 2014 года.
РЕН ТВ вчера в 17:16
Общество
Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки
Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки.
Газета.Ru 04:16
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Единоборства
Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом
Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.
ТК Звезда 04:24
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске
Пожар на ТЭЦ-2 в Норильске привел к гибели работника электростанции, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 02:22
Общество
В «Современнике» подтвердили уход Гармаша из театра
Актёр театра «Современник» Никита Ефремов подтвердил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» уход Сергея Гармаша из труппы.
Говорит Москва 31 июля в 10:00
Фигурное катание
Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings 31 июля в 11:15
Общество
Ростовский аэропорт Платов возобновил международное авиасообщение
Российская газета 03:04
Общество
В Татарстане за сутки выявили 30 новых заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане было зарегистрировано 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Тавто.Ру 04:28
Авто
GM возобновляет производство своего двигателя V8 для старых моделей
Концерн GM возобновляет производство своего двигателя V8 350 для старых моделей грузовиков и фургонов.
Letnews.ru 02:19
Общество
В Крыму выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Всего в Республике Крым зарегистрировано 1305 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:00
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Газета.Ru 03:12