«Ъ»: у нефтяников намерены изъять 200 млрд рублей через налоги

Изменение НДД не только ухудшит его параметры для компаний, но и будет означать дополнительное изъятие у них за три года около 200 млрд рублей. По оценкам Минфина, нефтяники в 2019 году несправедливо выгадали 213 млрд рублей. Изменения коснутся в основном «Газпром нефти» и «Роснефти».