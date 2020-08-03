«Ъ»: у нефтяников намерены изъять 200 млрд рублей через налоги
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Изменение НДД не только ухудшит его параметры для компаний, но и будет означать дополнительное изъятие у них за три года около 200 млрд рублей. По оценкам Минфина, нефтяники в 2019 году несправедливо выгадали 213 млрд рублей. Изменения коснутся в основном «Газпром нефти» и «Роснефти».В источнике
С чего всё началось
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.
Коммерсантъ17:57
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