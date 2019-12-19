Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнительной маркировке автомобилей С 1 января 2020 года автовладельцы обязаны будут за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку в случаях, если идентификационные номера проржавели.

с чего всё началось

Правительство установило новые требования дополнительной маркировки транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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