Общество

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: установлен новый порядок замены проржавевших номеров на машинах

Правительство установило новые требования дополнительной маркировки транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Полицейские номера приставят к заводским

Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнительной маркировке автомобилей С 1 января 2020 года автовладельцы обязаны будут за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку в случаях, если идентификационные номера проржавели.
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

Автовладельцам придётся платить за полицейскую маркировку машин

News.ruвчера в 23:08

Медведев подписал постановление о дополнительной маркировке автомобилей – полицейской

Фонтанка.Ру03:11

«Ъ»: установлен новый порядок замены проржавевших номеров на машинах

Газета.Ru01:19

СМИ рассказали о процедуре замены проржавевших автомобильных номеров

Известия00:31

В России установили новый порядок замены испорченных автомобильных номеров

Lenta.ru03:26

СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

РБКвчера в 22:34

Полицейские номера приставят к заводским

Коммерсантъвчера в 18:18
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Футбол

Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
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В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

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РИА Новости 01:27
Наука

Боевой танец признан самым эффективным оружием сурикатов

МедиаПоток вчера в 10:27
Армия и оружие

На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт

Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
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Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
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США признали бесполезность мер против «Северного потока-2»

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KM.ru вчера в 05:31
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что скандал, возникший в результате высказываний Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе, не является самым громким в истории фигурного катания.
RT на русском 03:15
Общество

Федеральная кадастровая палата перечислила необычные названия деревень

Федеральная кадастровая палата перечислила необычные названия деревень, попавшие в Единый государственный реестр недвижимости в 2019 году.
Вести ФМ 02:44
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт вчера в 18:04
Общество

Бушевавший в Петербурге штормовой ветер повалил десятки деревьев

Напомним, в Петербург минувшей ночью пришел сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28 − 30 м / с. В устье Невы поднялся уровень воды выше критических значений, ввиду чего створы Комплекса защитных сооружений были закрыты, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.
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Политика

Украина и Донбасс отказались от нового перемирия

Представителя Украины и Донбасса решили не согласовывать перемирие на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.
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Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство

Поводом для расследования в отношении Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины, в рамках которого Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного оппонента в предвыборной гонке — демократа Джо Байдена.
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«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване

Мальчика положили в травматологическое отделение, а на прощание он сказал ей последние слова: "Мама, не переживай".
Вести.Ru вчера в 07:41
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разводится с мужем

Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
StarHit.ru 17 декабря в 04:48
Общество

НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

Речь идет о дополнительном заказе: компания по-прежнему намерена построить 15 газовозов на верфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка) для проекта «Арктик СПГ 2».
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Происшествия

В США 17-летняя девушка попыталась угнать самолет

17-летняя нарушительница порядка перелезла через забор с колючей проволокой в международном аэропорту Фресно Йосемити, пробралась к небольшому частному самолету King Air 200 и запустила его двигатель.
Известия 02:28
Энергетика

Нефть: отчет API сдержал рост котировок

Рост затормозился после публикации отчета Американского института нефти (API), который отразил увеличение запасов нефти и нефтепродуктов за неделю до 13 декабря.
REGNUM вчера в 00:14
Происшествия

В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости вчера в 13:46
Политика

Следующие трехсторонние переговоры по газу пройдут 19 декабря

Новая министерская встреча России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине.
Известия вчера в 06:58
Общество

Служба занятых: официальных безработных станет на 20% больше

Число россиян, зарегистрированных на бирже труда, может вырасти до 900 тыс. человек к 2021 году. Это на 20% выше показателя 2019-го.
Известия вчера в 16:01
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 10 копеек — до 62,57 рубля. Курс евро вырос на 2 копейки и составил 69,62 рубля.
RT на русском 02:02
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Ведомости 02:00
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Политика

Сегодня состоится пресс-конференция Владимира Путина

Сегодня, 19 декабря, в Москве пройдет 15-я по счету ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина.
Пензенская правда 01:09
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новости вчера в 22:42
Общество

В Петербурге выведен из цеха уникальный тральщик из стеклопластика

В Санкт-Петербурге начались испытания нового корабля-тральщика.
Общественное телевидение России 02:17
Здоровье

Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей

Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
MedikForum.ru 17 декабря в 23:59
Культура

«Уральские пельмени» опровергли слухи о прощальном туре

Сергей Исаев, один из руководителей «Уральских пельменей», решил опровергнуть все слухи о том, что коллектив якобы распадается и собирается отправиться в свой прощальный тур.
Discover24 02:59
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10

В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
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Общество

Температура в Москве побила рекорд 1886 года

На станции ВДНХ в столице зафиксировали температуру в плюс 5,4 градуса, таким образом, побит исторический рекорд самого теплого дня 18 декабря 1886 года, сообщается на сайте «Метеовести».
РИАМО вчера в 12:41
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