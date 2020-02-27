Экономика

Мой БрянскМой Брянск«Ъ» узнал два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

В транспортной стратегии России до 2036 года заложено два сценария развития. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект.
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с чего всё началось

Российские дороги пошли длинным путем

В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года) предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие автодорожного коридора Европа—Западный Китай и коридоров Север—Юг, полноценное развитие Севморпути (СМП).
Коммерсантъвчера в 17:19

Подробнее о событии

Раскрыты два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

News.ru08:50

Раскрыты два сценария транспортной стратегии РФ до 2036 года

REGNUM06:40

Стали известны детали стратегии развития транспорта в РФ до 2036 года

Piter.tv03:59

В России предложили два сценария развития транспорта

Росбалт05:53

СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

РБК03:17

«Коммерсант» опубликовал проект стратегии развития транспорта в РФ

Красная весна03:10

Российские дороги пошли длинным путем

Коммерсантъвчера в 17:19
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Происшествия

Мать российского генерала умерла из-за врачебной ошибки

В Москве 78-летняя Галина Липилина, мать генерала Андрея Липилина, умерла из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 08:16
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У троих россиян диагностировали коронавирус

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Авто

Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности

В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Российская газета 03:14
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
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Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
РИА Новости 05:32
Экономика

Из-за теплой зимы в Петербурге могут резко упасть цены на одежду

По наблюдениям специалистов компании, аномально теплая зима усугубила и без того непростую ситуацию на одежном рынке, на который негативно влияют сокращение располагаемого дохода у населения из-за растущих расходов на продукты питания, ЖКХ, медицину и др.
РБК Санкт-Петербург 08:32
Футбол

В Италии футболист заразился коронавирусом

Футболист из итальянской Серии C оказался заражен коронавирусом.
Нева Спорт 07:42
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Ираном с 28 февраля

Россия с 28 февраля вводит ограничение на регулярное и чартерное авиасообщение с Ираном.
Известия 08:11
Армия и оружие

В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
REGNUM вчера в 08:02
Шоу-бизнес

После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету

За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Uznayvse.ru вчера в 05:32
Армия и оружие

Эрдоган заявил о развивающихся в пользу Турции событиях в Идлибе

События в сирийском регионе Идлиб развиваются в пользу Турции. Об этом в четверг, 27 февраля, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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Происшествия

Неизвестные устроили погром в горсовете в Жмеринке на Украине

Неизвестные в масках и с дымовыми шашками в четверг ворвались в помещение горсовета в Жмеринке в Винницкой области Украины, во время инцидента пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.
РИА Новости 08:32
Биатлон

Сборная России заняла шестое место в супермиксте на Чемпионате Европы

В супермиксте Чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Беларуси, сборная России в составе Евгении Павловой и Кирилла Стрельцова заняла 6-е место, сообщает «Матч ТВ».
Мой Брянск 08:04
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
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В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В немецком федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составили список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина.
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Кино

Маколей Калкин снимется в 10-м сезоне «Американской истории ужасов»

Райан Мёрфи объявил в Instagram актерский состав десятого сезона сериала-антологии «Американская история ужасов» и раскрыл, что одну из главных ролей в продолжении сыграет Маколей Калкин, звезда комедии «Один дома».
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
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Шоу-бизнес

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Как сообщило издание "Стархит", за два месяца до развода Прилучный заложил свой Range Rover стоимостью пять миллионов рублей в банк как залог по кредиту.
Pravda.Ru 06:38
Космос

Китайский луноход заглянул вглубь Луны

Chang'e-4 и Yutu-2 стали первыми космическими аппаратами, которые приземлились на обратной стороне спутника в конце января 2019 года, приземлившись внутри кратера Фон Карман (Von Kármán), ширина которого составляет 186 километров.
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В СНБО Украины заявили о подготовке к «наступлению» России

Киев тщательно готовится к «широкомасштабному наступлению» России, рассматривая его, как один из возможных сценариев развития событий на Донбассе.
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В Кремле составили методички для привлечения людей к голосованию за поправки в Конституцию

В администрации президента подготовили методички для привлечения населения к голосованию за поправки в Конституцию.
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Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Российская газета 02:17
Общество

У летевшего из Ирана в Китай через Москву выявили коронавирус

Коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Тегерана через Москву рейсами «Аэрофлота».
RT на русском вчера в 10:52
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

YA62.ru 01:30
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Суд Гааги учел «крымский аргумент» в решении по делу ЮКОСа

В результате спора, длившегося 3,5 года, Апелляционный суд Гааги вынес решение, что Россия обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.
Газета.Ru 08:47
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Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма

План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
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Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ, заявил президент России Владимир Путин.
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Общество

Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Вести.Ru 06:40
Происшествия

Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по жалобе родителей жительницы Пензы Екатерины Левченко, об исчезновении которой говорилось в резонансной публикации "Медузы" о деле "Сети" (террористическое сообщество, запрещено в России).
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Происшествия

В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотиков

Гражданка России задержана в Стамбуле по обвинению во ввозе в Турцию наркотического вещества два года назад.
Российская газета 05:04
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