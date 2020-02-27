Экономика
Мой Брянск«Ъ» узнал два сценария транспортной стратегии России до 2036 года
В транспортной стратегии России до 2036 года заложено два сценария развития. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года) предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие автодорожного коридора Европа—Западный Китай и коридоров Север—Юг, полноценное развитие Севморпути (СМП).Коммерсантъвчера в 17:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Происшествия
Мать российского генерала умерла из-за врачебной ошибки
В Москве 78-летняя Галина Липилина, мать генерала Андрея Липилина, умерла из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Авто
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности
В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
Экономика
Из-за теплой зимы в Петербурге могут резко упасть цены на одежду
По наблюдениям специалистов компании, аномально теплая зима усугубила и без того непростую ситуацию на одежном рынке, на который негативно влияют сокращение располагаемого дохода у населения из-за растущих расходов на продукты питания, ЖКХ, медицину и др.
Футбол
В Италии футболист заразился коронавирусом
Футболист из итальянской Серии C оказался заражен коронавирусом.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Ираном с 28 февраля
Россия с 28 февраля вводит ограничение на регулярное и чартерное авиасообщение с Ираном.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Шоу-бизнес
После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету
За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о развивающихся в пользу Турции событиях в Идлибе
События в сирийском регионе Идлиб развиваются в пользу Турции. Об этом в четверг, 27 февраля, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
Неизвестные устроили погром в горсовете в Жмеринке на Украине
Неизвестные в масках и с дымовыми шашками в четверг ворвались в помещение горсовета в Жмеринке в Винницкой области Украины, во время инцидента пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Биатлон
Сборная России заняла шестое место в супермиксте на Чемпионате Европы
В супермиксте Чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Беларуси, сборная России в составе Евгении Павловой и Кирилла Стрельцова заняла 6-е место, сообщает «Матч ТВ».
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В немецком федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составили список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина.
Кино
Маколей Калкин снимется в 10-м сезоне «Американской истории ужасов»
Райан Мёрфи объявил в Instagram актерский состав десятого сезона сериала-антологии «Американская история ужасов» и раскрыл, что одну из главных ролей в продолжении сыграет Маколей Калкин, звезда комедии «Один дома».
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заложил имущество накануне развода
Как сообщило издание "Стархит", за два месяца до развода Прилучный заложил свой Range Rover стоимостью пять миллионов рублей в банк как залог по кредиту.
Космос
Китайский луноход заглянул вглубь Луны
Chang'e-4 и Yutu-2 стали первыми космическими аппаратами, которые приземлились на обратной стороне спутника в конце января 2019 года, приземлившись внутри кратера Фон Карман (Von Kármán), ширина которого составляет 186 километров.
Политика
В СНБО Украины заявили о подготовке к «наступлению» России
Киев тщательно готовится к «широкомасштабному наступлению» России, рассматривая его, как один из возможных сценариев развития событий на Донбассе.
Политика
В Кремле составили методички для привлечения людей к голосованию за поправки в Конституцию
В администрации президента подготовили методички для привлечения населения к голосованию за поправки в Конституцию.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Общество
У летевшего из Ирана в Китай через Москву выявили коронавирус
Коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Тегерана через Москву рейсами «Аэрофлота».
Политика
Суд Гааги учел «крымский аргумент» в решении по делу ЮКОСа
В результате спора, длившегося 3,5 года, Апелляционный суд Гааги вынес решение, что Россия обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.
Политика
Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма
План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
Политика
Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»
Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по жалобе родителей жительницы Пензы Екатерины Левченко, об исчезновении которой говорилось в резонансной публикации "Медузы" о деле "Сети" (террористическое сообщество, запрещено в России).
Происшествия
В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотиков
Гражданка России задержана в Стамбуле по обвинению во ввозе в Турцию наркотического вещества два года назад.