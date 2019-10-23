На теневых ресурсах снова продают их данные Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. Один из продавцов утверждает, что располагает базой данных о заемщиках на миллион строк, накопленных с 2015 года до недавнего времени.

с чего всё началось

В самом Сбербанке факт утечки опровергают, но эксперты полагают, что она может быть реальной. Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября.

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