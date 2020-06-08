Экономика
RT на русском«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
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с чего всё началось
В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.Коммерсантъвчера в 17:55
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Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Более 70 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.
РИА Новости 05 июня в 04:09
Происшествия
Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице
Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице.
ТАСС 03:33
Музыка
Лоза ответил на слова Киркорова о своей ненужности
Лоза заявил, что, несмотря на то, что сейчас Киркоров «весь в перьях» и очень раскручен, потом его песни будут петь другие артисты.
Телеканал 360° 03:22
Здоровье
В России вакцинация от гриппа начнется в августе
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 06 июня в 09:53
Общество
Мишустин поручил изучить варианты возобновления международных полетов
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору проанализировать возможные варианты возобновления международных полетов.
Вечерняя Москва 03:31
Происшествия
Инспектор Росприроднадзора рассказал о сокрытии последствий катастрофы в Норильске
Сам Рябинин до норильского отдела Росприроднадзора долгое время работал в структурах «Надеждинского металлургического завода» «Норникеля», в том числе в его департаменте безопасности.
Тайга.инфо 02:42
Общество
В России за сутки зафиксировали 8,9 тыс. новых зараженных коронавирусом
В России за сутки выявлено 8 985 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:42
Космос
Китай разработает новую ракету-носитель
Разработку твердотопливной ракеты-носителя «Чанчжэн-11А» намерены начать в ближайшее время китайские инженеры, 5 июня сообщили в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.
ИА Красная Весна 05 июня в 10:28
Здоровье
Почти 27 тысяч человек заболели коронавирусом на Украине
За сутки выявили 485 новых случаев. За все время эпидемии на Украине умерли 788 человек, больше 12 тысяч пациентов вылечились.
Украина.ру вчера в 03:55
Энергетика
Саудовская Аравия рекордно повысила отпускные цены на нефть
Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия.
Вести.Ru 03:35
Происшествия
Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле
Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
РБК 02:38
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Дублер Киану Ривза поделился впечатлениями о работе с актером
Деловое.ТВ вчера в 02:22
Общество
В России зафиксировали 8985 случаев коронавируса за сутки
В России в течение суток подтверждено 8985 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Экономика
Финансовые организации призвали доработать переход на отечественное ПО
Российские финансовые организации призвали доработать требования по переходу на отечественное программное обеспечение (ПО): не все программы имеют российские аналоги, а форсирование технологической перестройки негативно скажется на финансовой прочности компаний, говорится в письме Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), направленном в Минкомсвязь РФ.
РИА Новости 02:59
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
Экономика
Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка
Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка Санируемый Московский индустриальный банк (МИнБ) начинает распродажу активов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Здоровье
Еще 240 человек в Свердловской области заболели коронавирусом
На 7 июня в Свердловской области у 7419 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:38
Происшествия
Вынесен приговор по делу о гибели мужчины и его внука от удара током
Собранные следственным отделом по городу Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 56-летнему сотруднику общества с ограниченной ответственностью.
Stroysar.ru 01:43
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о видах исследований на коронавирус
Для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 в настоящее время существует три вида исследований, у каждого из которых свои цели и назначения.
Парламентская газета 02:57
Общество
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов рассказал, что аппарат зафиксировал глубину в 10 028 метров, тогда как судно времен СССР фиксировало 11 022 метра.
Lenta.ru 03:33
Космос
«Прошлым можно гордиться, но им нельзя жить»
Беседовала Светлана Сухова — Федор Николаевич, полет Crew Dragon позволил Трампу заявить, что США отныне "номер один" в космосе.
Ъ-Огонек 01:00
Наука
Крысам пересадили мини-копию печени человека
МедиаПоток 06 июня в 02:45