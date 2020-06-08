Экономика
RT на русском«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
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с чего всё началось
В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.Коммерсантъвчера в 17:55
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Космос
Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
HotGeo вчера в 06:01
Недвижимость
Без балкона не берут: эксперты рассказали, как коронавирус поменял отношение людей к жилью
Пандемия коронавируса не просто заперла большую часть населения страны в квартирах, но и заметно изменила предпочтения людей в жилищном вопросе.
НГС24 вчера в 23:00
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 06 июня в 14:58
Технологии
Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных
Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
Общество
Власти Нью-Йорка отменили комендантский час
News.ru вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
Политика
Додон обвинил Плахотнюка и Шора в попытке захватить власть в Молдавии
По словам президента, Плахотнюк и Шор пытаются дестабилизировать политическую обстановку в Молдавии для того, чтобы блокировать расследование уголовных дел о краже миллиарда и узурпации государственной власти, поскольку в последние месяцы по этим направлениям есть значительное продвижение под руководством нового генерального прокурора.
РИА Новости 02:37
Общество
Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 04.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 15:04
Экономика
Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам
Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам в первом квартале, следует из статистического бюллетеня ЦБ (.pdf), который проанализировал РБК.
Коммерсантъ 01:44
Наука
На Земле выявлено место с самым чистым воздухом
На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом.
Evo-rus.com вчера в 00:29
Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче
Московский "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Динамо" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество
В трех районах Красноярского края объявлен режим ЧС из-за паводков
В трех районах Красноярского края- Партизанском, Манском и Ермаковском – объявлен режим ЧС из-за паводков.
Радио Маяк 02:46
Происшествия
На Южном Урале скончались еще семь пациентов с COVID-19
На Южном Урале за выходные скончались еще семь пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса.
Российская газета 02:55
Происшествия
В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке
"Седьмого июня поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21.00 на детской площадке в поселке Парголово в Выборгском районе ее десятилетнего сына избили неизвестные, предположительно, несовершеннолетние", - сказано в сообщении.
РИА Новости 02:53
Общество
За сутки коронавирус подтвердился у 228 жителей Воронежской области
За последние сутки на территории Воронежской области еще у 228 человек зафиксировано инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:04
Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество
Врач заявил о загадочном исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Врач пишет, что в отделении для приема пациентов с коронавирусом «царит тишина».
RuNews24.ru вчера в 23:40