Экономика

RT на русскомRT на русском«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний

Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
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с чего всё началось

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.
Коммерсантъвчера в 17:55

Подробнее о событии

Вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний могут привязать к зарплате премьера

Коммерсантъ02:49

Деньги российских топ-менеджеров могут достаться их подчиненным

URA.Ru02:35

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Интерфаксвчера в 21:28

«Ъ» узнал о планах сократить выплаты топ-менеджерам госкомпаний

РИА Новости00:26

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

РБКвчера в 22:03

Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год

Ведомостивчера в 21:54

Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний в России власти могут ограничить, приравняв к доходу премьер-министра

Эхо Москвы02:06
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

РБК 02:24
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Космос

Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

HotGeo вчера в 06:01
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Недвижимость

Без балкона не берут: эксперты рассказали, как коронавирус поменял отношение людей к жилью

Пандемия коронавируса не просто заперла большую часть населения страны в квартирах, но и заметно изменила предпочтения людей в жилищном вопросе.
НГС24 вчера в 23:00
Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
113
Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
1,9K
Общество

В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 06 июня в 14:58
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Технологии

Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных

Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
7
Общество

Власти Нью-Йорка отменили комендантский час

News.ru вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
2K
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
1,2K
Политика

Додон обвинил Плахотнюка и Шора в попытке захватить власть в Молдавии

По словам президента, Плахотнюк и Шор пытаются дестабилизировать политическую обстановку в Молдавии для того, чтобы блокировать расследование уголовных дел о краже миллиарда и узурпации государственной власти, поскольку в последние месяцы по этим направлениям есть значительное продвижение под руководством нового генерального прокурора.
РИА Новости 02:37
Общество

Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
444
Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
57
Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
3,9K
Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 04.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 15:04
Экономика

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам в первом квартале, следует из статистического бюллетеня ЦБ (.pdf), который проанализировал РБК.
Коммерсантъ 01:44
4
Наука

На Земле выявлено место с самым чистым воздухом

На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом.
Evo-rus.com вчера в 00:29
56
Общество

В России может появиться минимальная почасовая оплата труда

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
1,3K
Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
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Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче

Московский "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Динамо" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество

В трех районах Красноярского края объявлен режим ЧС из-за паводков

В трех районах Красноярского края- Партизанском, Манском и Ермаковском – объявлен режим ЧС из-за паводков.
Радио Маяк 02:46
4
Происшествия

На Южном Урале скончались еще семь пациентов с COVID-19

На Южном Урале за выходные скончались еще семь пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса.
Российская газета 02:55
3
Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

"Седьмого июня поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21.00 на детской площадке в поселке Парголово в Выборгском районе ее десятилетнего сына избили неизвестные, предположительно, несовершеннолетние", - сказано в сообщении.
РИА Новости 02:53
5
Общество

За сутки коронавирус подтвердился у 228 жителей Воронежской области

За последние сутки на территории Воронежской области еще у 228 человек зафиксировано инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:04
34
Общество

Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве

РИАМО 01:14
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Политика

В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости вчера в 16:24
5
Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
1K
Общество

Врач заявил о загадочном исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач пишет, что в отделении для приема пациентов с коронавирусом «царит тишина».
RuNews24.ru вчера в 23:40
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