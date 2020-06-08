В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.

с чего всё началось

По информации издания, разрабатывается идея установить потолок вознаграждения на уровне трёх минимальных заработков премьер-министра, то есть не более 30 млн рублей в год. Предполагается, что исключения будут возможны, но только по решению президента России.

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