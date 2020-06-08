Экономика
Lenta.ruТоп-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI). В качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании.
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с чего всё началось
В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.Коммерсантъвчера в 17:55
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Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде.
Газета.Ru 01:53
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Армия и оружие
Египет перебросил в Ливию танки Abrams для поддержки армии Хафтара
Вчера, 7 июня, на границе между Ливией и Египтом было обнаружено большое количество бронетехники египетской армии, среди которых имелись танки, произведенные в США.
Discover24 02:22
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
Армия и оружие
Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма
В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог 05 июня в 13:09
Футбол
Азмун показал фото с отдыха на яхте: «Мое настроение»
Sport24.ru вчера в 17:49
Общество
В России колледжи продлили срок приёма документов
Абитуриенты смогут отправить копии своих документов и медицинских справок по электронной почте, через региональные порталы госуслуг или по почте.
Газета Республика Башкортостан вчера в 10:30
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Онищенко рассказал о вреде антисептиков
Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала о нескольких правилах, которые помогают избежать вредного воздействия антисептиков и длительного ношения одноразовых перчаток.
Известия 00:08
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости вчера в 19:07
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
Авто
В продажу поступил конкурент Toyota Hilux из Китая
Самый большой пикап в модельной линейке Great Wall позиционируется как прямой конкурент японского Toyota Hilux.
Новые автомобили 06 июня в 01:19
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах
После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец вчера в 18:01
Здоровье
В Японии предупредили о второй волне коронавируса
По словам Сато, согласно официальным результатам тестирования, 99% населения планеты не переболело COVID-19.
МонаВиста 06 июня в 04:30
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 05 июня в 04:01
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.
Тарантас Ньюс 06 июня в 10:59
Энергетика
Нефть дорожает после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Саудовская Аравия на фоне разрыва соглашения с ОПЕК собралась увеличить добычу нефти до 10 млн б / с. Но уже 12 апреля страны ОПЕК + договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.
News.ru 02:02
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал слухи об их разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его разводе с российской певицей Полиной Гагариной.
ФАН вчера в 22:29
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Музыка
Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Музыкант и композитор Юрий Лоза вновь раскритиковал коллегу Филиппа Киркорова, назвавшего его «аппендицитом».
ФАН 01:59
Единоборства
Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 01:51
Происшествия
На Украине полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве
Фастов, Украина, 8 июня 2020, 08:39 — REGNUM В городе Фастов Киевской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трёх человек, сообщила 7 июня пресс-служба Национальной полиции Украины.
REGNUM 01:39
Шоу-бизнес
Пригожин в соцсети ответил на совет не позориться
News.ru вчера в 22:20
Технологии
Создана игра для заголовка вкладки браузера
Австрийский программист создал игру для заголовка вкладки браузера.
Ferra вчера в 08:25