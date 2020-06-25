Замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо, в котором предлагает поэтапное снятие ограничений на международные полеты, начиная со стран СНГ.

с чего всё началось

Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли, глава ведомства Александр Нерадько направил свои предложения Роспотребнадзору и правительству.

Космос Ученый рассказал, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе Высокая радиация и галактическое излучение не позволит жить людям на Луне и Марсе, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, 25 июня сообщает РИА Новости. 1

Экономика В Японии цена на золото установила новый рекорд Токио, 25 июня 2020, 06:47 — REGNUM В Японии цена на золото обновила рекордный в истории розничных продаж уровень и достигла 6713 иен (более $62) за грамм.

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3K

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 244

Религия Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем». 70

Общество Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России Как уточняется на карте, представленной на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме. 161

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 781

Общество У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 34 жителей Кузбасса, столько же пациентов выздоровели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. 31

Здоровье ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. 17

Общество Многие протестующие покинули «автономную зону» в Сиэтле На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти. 23

Технологии Японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире Японский суперкомпьютер Fugaku почти в три раза превосходит в скорости вычислений знаменитый аналог Summit, установленный в Национальной лаборатории США. 32

Происшествия В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. 22

Общество Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда. 233

Космос Американские ученые объяснили природу загадочных лучей в Антарктике "Лучи, которые были зарегистрированы в Антарктике и приняты за доказательство существования Вселенной из антиматерии, на самом деле являются вполне обычным явлением — это потоки космических частиц, которые отразились от неоднородного снежного покрытия с разной плотностью", — заявил Ян Шумейкер, один из авторов новой научной работы.

Общество Губернатор Алтайского края Виктор Томенко социально дистанцировался Барнаул, 25 июня 2020, 07:49 — REGNUM Пренебрежение мерами индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса в Алтайском крае привело к закономерному итогу. 2