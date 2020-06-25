Коронавирус
BFM.ruРосавиация предложила план возобновления международных рейсов
Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли, глава ведомства Александр Нерадько направил свои предложения Роспотребнадзору и правительству.
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с чего всё началось
Замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо, в котором предлагает поэтапное снятие ограничений на международные полеты, начиная со стран СНГ.Коммерсантъвчера в 18:14
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Здоровье
В Алтайском крае выявили 77 новых зараженных коронавирусом
Всего на 24 июня в регионе насчитывается 3 522 человека, которые заболели коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 23:23
Космос
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Высокая радиация и галактическое излучение не позволит жить людям на Луне и Марсе, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, 25 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 00:36
Экономика
В Японии цена на золото установила новый рекорд
Токио, 25 июня 2020, 06:47 — REGNUM В Японии цена на золото обновила рекордный в истории розничных продаж уровень и достигла 6713 иен (более $62) за грамм.
REGNUM вчера в 23:47
Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 10:46
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
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Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
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Российская газета 23 июня в 12:28
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:08
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество
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Как уточняется на карте, представленной на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме.
РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
Политика
СМИ узнали о сопровождении судов, способных достроить «Северный поток-2»
В немецком порту Мукран находятся российские трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна", способные достроить российский газопровод.
Радио Sputnik вчера в 11:29
Политика
Лукашенко после парада Победы отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС вчера в 08:33
Общество
У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 34 жителей Кузбасса, столько же пациентов выздоровели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 01:09
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Здоровье
ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом
На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 13:26
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Индексация пенсий С 1 июля будут проиндексированы выплаты некоторым категориям пенсионеров.
Вести.Ru вчера в 19:24
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Общество
Многие протестующие покинули «автономную зону» в Сиэтле
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 01:02
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
Согласится ли приехать на открытие памятника Лукашенко, станет известно в ближайшее время.
Замана вчера в 19:27
Технологии
Японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире
Японский суперкомпьютер Fugaku почти в три раза превосходит в скорости вычислений знаменитый аналог Summit, установленный в Национальной лаборатории США.
Актуальные Новости 23 июня в 04:48
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru вчера в 12:05
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США
Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.
Газета.Ru вчера в 15:45
Космос
Американские ученые объяснили природу загадочных лучей в Антарктике
"Лучи, которые были зарегистрированы в Антарктике и приняты за доказательство существования Вселенной из антиматерии, на самом деле являются вполне обычным явлением — это потоки космических частиц, которые отразились от неоднородного снежного покрытия с разной плотностью", — заявил Ян Шумейкер, один из авторов новой научной работы.
Planet Today 22 июня в 06:28
Общество
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко социально дистанцировался
Барнаул, 25 июня 2020, 07:49 — REGNUM Пренебрежение мерами индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса в Алтайском крае привело к закономерному итогу.
REGNUM 00:49
Игры
Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077
Evo-rus.com вчера в 12:47
Кино
Netflix показал сестру Шерлока Холмса
Потоковый сервис Netflix представил первые кадры из фильма под названием "Энола Холмс", сюжет которого будет построен вокруг сестры знаменитого английского детектива, придуманного писателем Артуром Конан Дойлом.
Kinonews.ru 00:22
Футбол
«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти
Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings вчера в 15:14
Общество
СВФУ вошел в список 100 лучших вузов России по версии Forbes
Авторитетное эконмическое издание Forbes включило СВФУ в список 100 лучших российских вузов, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу университета.
Якутия 24 23 июня в 21:38