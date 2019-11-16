Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Американский шпион напросился на Лубянку

В Россию господин Уилан приезжал ежегодно на протяжении десяти лет, в основном посещая Москву и Санкт-Петербург.
Коммерсантъвчера в 17:33

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Американский шпион напросился на Лубянку

Коммерсантъвчера в 17:33

«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

Интерфакс03:23

Американский морпех вербовал российских силовиков с помощью книжки

URA.Ru00:54

СМИ узнали о слежке ФСБ за обвиняемым в шпионаже Уиланом более 10 лет

РБК06:32

Стало известно о многолетней слежке ФСБ за обвиненным в шпионаже американцем

Lenta.ru04:50

СМИ сообщили о слежке за Полом Уиланом еще с 2007 года

Московский Комсомолец04:23

ФСБ 12 лет следила за шпионом из США Полом Уиланом перед его задержанием

Фонтанка.Ру04:08
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Олег Калугин
Генерал-майор
Бывший генерал-майор КГБ, бывший высокопоставленный руководитель подразделений центрального аппарата и территориальных органов КГБ, общественный и политический деятель заключительного периода перестройки в СССР, народный депутат СССР.
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