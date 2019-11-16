В Россию господин Уилан приезжал ежегодно на протяжении десяти лет, в основном посещая Москву и Санкт-Петербург.

с чего всё началось

Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".

«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

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