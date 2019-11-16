Общество
Интерфакс«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года
Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
В Россию господин Уилан приезжал ежегодно на протяжении десяти лет, в основном посещая Москву и Санкт-Петербург.Коммерсантъвчера в 17:33
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Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Происшествия
В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
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Девушка, которая между прочим имеет уже троих детей, призналась, что хотела "замутить мальчика" только через полгода и поэтому беременность, хоть и оказалась желанной, но стала неожиданной.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Автоспорт
Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль
Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
Политика
Россия ответила на призыв Венеции о помощи после наводнения
Спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Венеции стоит сначала оценить потребность в помощи после наводнения, и только после этого можно будет вести разговор о том, какого рода помощь может оказать РФ.
Футбол
«Локомотив» хочет арендовать нападающего «Монако» Оньекуру
Одноклубник Александра Головина нападающий монегасков Генри Чуквуэмека Оньекуру может оказаться в московском «Локомотиве» в зимнее ТО.
Происшествия
Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале
В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.
Футбол
Хенесс покинул пост президента «Баварии»
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс ушел в отставку со своего поста. 67-летний Хенесс принял решение не баллотироваться на новый срок.
Здоровье
Глобальная эпидемия суперинфекций началась
Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Общество
Умер российский поэт Валерий Дударев
Российский поэт, бывший главред журнала «Юность» Валерий Дударев умер на 55-м году жизни. Об этом сообщила «Литературная газета».
Шоу-бизнес
Водонаева дала слово, что пойдет к психологу
Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о двух доброкачественных опухолях
Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, рассказав о состоянии здоровья.
Футбол
Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи
Об увольнении тренера не может быть и речи.
Шоу-бизнес
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Единоборства
Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера
Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.
Политика
Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич
Глава Сербии Александр Вучич поздно вечером 15 ноября был срочно госпитализирован в Военно-Медицинскую Академию из-за сердечно-сосудистых проблем, сообщил генеральный секретариат сербского президента.
Шоу-бизнес
Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа
В декабре 2013 года Михаэль Шумахер во время катания на горных лыжах получил тяжелую травму головы, в результате которой впал в кому.
Происшествия
В Оренбурге девять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Оренбурге пассажирский автобус съехал с проезжей части и совершил наезд на опору линии электропередачи, в результате чего девять человек получили травмы различной степени тяжести.