Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

с чего всё началось

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

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