Общество

Lenta.ruLenta.ruКоллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъвчера в 16:47

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«Ъ» узнал об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам

РИА Новостивчера в 21:54

СМИ узнали об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам

РБКвчера в 18:56

Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ

Известиявчера в 21:19

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Lenta.ruвчера в 20:10

Коллекторам хотят разрешить взыскивать с россиян долги по ЖКХ

URA.Ruвчера в 19:33

«Ъ»: коллекторские агентства могут допустить к работе с долгами ЖКХ

RT на русскомвчера в 21:31

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы

Коммерсантъвчера в 16:47
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Энергетика

Белоруссия купила нефть в Норвегии

Росбалт 20 января в 14:32
Политика

Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства

Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
Piter.tv вчера в 08:12
Общество

В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства

В Госдуме предлагают запретить деятельность коллекторских агентств.
БИЗНЕС Online вчера в 01:47
Политика

Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Газета.Ru вчера в 23:57
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru вчера в 12:18
Политика

Собянин нашел замену ушедшему в правительство России Хуснуллину

Сергей Собянин подписал указ о назначении Андрея Бочкарева заместителем мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.
РБК вчера в 13:36
Политика

Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС

Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС, но выступает за упрощение таможенных операций, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба во время дискуссии «Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год».
Коммерсантъ вчера в 10:50
Футбол

Российский футболист проявил себя на просмотре в «МЮ»

Газета.Ru вчера в 23:30
Экономика

Названы самые доходные инвестиции 2019 года

Биткоин стал самой выгодной инвестицией по итогам 2019 года, подсчитали аналитики компании FinExpertiza в исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 23:02
Происшествия

На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
Известия вчера в 22:37
Гаджеты

Intel NUC 11 на базе Tiger Lake получит поддержку PCI Express 4.0

Игромания.ру 20 января в 05:15
Здоровье

Болезнь четырехмесячной Ани из Свердловской области объединила депутатов из разных партий

Депутаты Государственной думы РФ из разных фракций готовы объединиться и выступить соавторами законопроекта, который бы обеспечивал социальные гарантии гражданам с редкими заболеваниями, требующими, в том числе, дорогостоящего лечения.
Вечерние Ведомости вчера в 05:19
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Вести.Ru вчера в 05:15
Происшествия

При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека

REGNUM вчера в 23:05
Теннис

Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open, Кудерметова — нет

Накануне во второй круг Australian Open пробилась российская теннисистка Анна Блинкова, писал ранее NEWS.ru.
News.ru вчера в 21:24
Происшествия

В отеле Перми после прорыва трубы погибли пять человек

В результате помещение оказалось затоплено горячей водой, пять человек скончались от ожогов.
Профиль 20 января в 00:50
Хоккей

Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года

RT на русском 00:02
Фигурное катание

На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко

В предварительной заявке на чемпионат Европы в произвольной программе вновь есть четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Московский Комсомолец вчера в 10:56
Здоровье

До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 22:19
Политика

Мишустин провел первое заседание нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин вечером 21 января провел первое заседание правительства в новом составе.
Московский Комсомолец вчера в 14:25
Армия и оружие

В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин

Вести.Ru вчера в 01:38
Футбол

«Арсенал» может подписать защитника «Шахтера» Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко привлек внимание еще одного английского клуба.
Бомбардир.ру вчера в 16:21
Политика

Объявлен состав нового правительства

Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, число заместителей премьер-министра сократилось до девяти: Министры: Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития.
РИА Новости вчера в 13:09
Наука

Создана камера для съёмки прозрачных объектов

Учёные из Калифорнийского технологического института усовершенствовали самую быструю камеру в мире для съёмки прозрачных объектов.
Ferra вчера в 10:36
Здоровье

Минздрав: на создание вакцины от китайского коронавируса уйдет полгода

Создание вакцины от нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае, займет по меньшей мере полгода, заявили в Центре стратегического планирования Министерства здравоохранения России.
Газета.Ru вчера в 18:40
Игры

Игры серии Half-Life могут стать бесплатными в Steam

Часть пользователей Steam получили сообщения о том, что коллекция игр серии Half-Life будет бесплатной до выхода VR-версии игры Half-Life: Alyx.
ФАН вчера в 19:42
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Общество

Cуд запретил в России приложение магазина iHerb

Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Ведомости вчера в 07:37
Армия и оружие

В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

RT на русском вчера в 20:00
Общество

Митрополит Иларион опроверг данные о жилье за миллион евро в Испании

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости назвал дезинформацией сообщения некоторых СМИ о том, что он якобы имеет квартиру за миллион евро в Испании и шестикомнатную квартиру в Москве за 25 миллионов рублей.
РИА Новости вчера в 23:22
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