Общество
Lenta.ruКоллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ
Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.Коммерсантъвчера в 16:47
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Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
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Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
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Сергей Собянин подписал указ о назначении Андрея Бочкарева заместителем мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Политика
Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС
Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС, но выступает за упрощение таможенных операций, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба во время дискуссии «Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год».
Футбол
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Названы самые доходные инвестиции 2019 года
Биткоин стал самой выгодной инвестицией по итогам 2019 года, подсчитали аналитики компании FinExpertiza в исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Происшествия
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На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
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Болезнь четырехмесячной Ани из Свердловской области объединила депутатов из разных партий
Депутаты Государственной думы РФ из разных фракций готовы объединиться и выступить соавторами законопроекта, который бы обеспечивал социальные гарантии гражданам с редкими заболеваниями, требующими, в том числе, дорогостоящего лечения.
Происшествия
Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Происшествия
При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека
Теннис
Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open, Кудерметова — нет
Накануне во второй круг Australian Open пробилась российская теннисистка Анна Блинкова, писал ранее NEWS.ru.
Происшествия
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В результате помещение оказалось затоплено горячей водой, пять человек скончались от ожогов.
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Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года
Фигурное катание
На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко
В предварительной заявке на чемпионат Европы в произвольной программе вновь есть четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Здоровье
До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае
В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
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Мишустин провел первое заседание нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин вечером 21 января провел первое заседание правительства в новом составе.
Армия и оружие
В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин
Футбол
«Арсенал» может подписать защитника «Шахтера» Матвиенко
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко привлек внимание еще одного английского клуба.
Политика
Объявлен состав нового правительства
Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, число заместителей премьер-министра сократилось до девяти: Министры: Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития.
Наука
Создана камера для съёмки прозрачных объектов
Учёные из Калифорнийского технологического института усовершенствовали самую быструю камеру в мире для съёмки прозрачных объектов.
Здоровье
Минздрав: на создание вакцины от китайского коронавируса уйдет полгода
Создание вакцины от нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае, займет по меньшей мере полгода, заявили в Центре стратегического планирования Министерства здравоохранения России.
Игры
Игры серии Half-Life могут стать бесплатными в Steam
Часть пользователей Steam получили сообщения о том, что коллекция игр серии Half-Life будет бесплатной до выхода VR-версии игры Half-Life: Alyx.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Общество
Cуд запретил в России приложение магазина iHerb
Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Армия и оружие
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара
Общество
Митрополит Иларион опроверг данные о жилье за миллион евро в Испании
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости назвал дезинформацией сообщения некоторых СМИ о том, что он якобы имеет квартиру за миллион евро в Испании и шестикомнатную квартиру в Москве за 25 миллионов рублей.