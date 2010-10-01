Экономика
Интерфакс«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний
В правительстве обсуждают вопрос уменьшения выплат топ-менеджерам госкомпаний, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ". По данным газеты, предлагается ограничить сумму 30 млн рублей в год - уровнем трех годовых вознаграждений премьер-министра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Политика
Spiegel: Решение Трампа о выводе военных обескуражило Германию
Немецкое издание Spiegel опубликовало материал о том, что власти ФРГ были удивлены и не готовы к тому, что американский лидер Дональд Трамп вывел почти треть дислоцированных в ФРГ американских военных, не уведомив об этом властей Германии.
РЕН ТВ 07:49
Общество
В Забайкалье продлили действие ограничений по COVID-19
Действие мер профилактики распространения коронавирусной инфекции продлили в Забайкальском крае до 14 июня.
Российская газета 21:43
Наука
В Гарварде разработали новую версию робота-таракана
Evo-rus.com 05 июня в 08:24
Шоу-бизнес
Актриса Юлия Куварзина учит дочь экономить семейный бюджет
Артистка отметила, что закрытые кафе ей с дочерью сейчас идет только на пользу, как и недоступность других торговых точек, где можно потратить большие суммы на ненужные траты.
RuNews24.ru 21:26
Энергетика
Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43
Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
РБК 20:05
Политика
Трамп: мой рейтинг был бы выше, чем у Байдена, если бы не дело о связях с РФ
Президент США Дональд Трамп считает, что его электоральный рейтинг мог бы быть выше, чем у вице-президента Джо Байдена на 25%, если бы не расследования демократов о его "связях с Россией".
Газета.Ru 21:23
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Мужчину, который стрелял из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, во время перестрелки он получил ранения, сообщает столичное ГУМВД.
РИА Новости 19:49
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru 10:05
Происшествия
В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочек, одна погибла
Байкал-Daily 10:07
Политика
Экс-министр юстиции заявила, что Зеленский обманул украинцев
Экс-министр считает, что Зеленский окружил себя людьми, связанными с бывшим главой государства Петром Порошенко и американским финансистом и инвестором Джорджем Соросом.
RuNews24.ru вчера в 22:58
Общество
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском 21:41
Политика
В Белоруссии задержали участников несанкционированных пикетов
Участники собирали подписи в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента Белоруссии. Пикеты проводились по всей стране.
ИА Красная Весна 13:37
Кино
Фильму «Брат-2» исполняется 20 лет
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня исполняется 20 лет фильму "Брат-2", ставшему уже бессмертным.
Ореанда-Новости 07:36
Политика
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости 10:44
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости 17:57
Здоровье
В Алма-Атинской области снова введут карантин
Алма-Ата, Казахстан, 7 июня 2020, 08:17 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Алма-Атинской области Казахстана Кайрат Баймухамбетов планирует усилить карантинный режим, передает телеканал «Жетысу».
REGNUM 01:17
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv 07:24
Общество
Режим повышенной готовности продлен на Колыме до 23 июня
В соответствии с документов режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Магаданской области действует с 00 часов 00 минут 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут 23 июня 2020 года.
Колыма-информ 21:17
Происшествия
СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне
СК в Приморье начал проверку после того, как появилось видео с мужчиной, лежавшим в чаше Вечного огня в городе Артем, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 11:08
Экономика
Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи
Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи Пока план восстановления экономики РФ еще дорабатывается в правительстве, Минстрой уже начал готовиться к реализации одной из предусмотренных в нем мер — ведомство подготовило проект постановления об упрощении процедуры строительства дорог.
Коммерсантъ 17:55
Наука
В MIT придумали простой метод производства графена без брака
Новый простой метод конвейерного производства больших листов графена меньше нанометра толщиной разработали в Массачусетском технологическом институте (MIT), 5 июня сообщает пресс-служба учебного заведения.
ИА Красная Весна вчера в 15:47
Общество
Колледжи в России откроются 1 сентября
Колледжи должны научиться работать в любых условиях, — заявил Глушко.
Краснодарские известия 11:00
Единоборства
Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru 11:25
Происшествия
В Братске разыскивают родственников без вести пропавших женщин
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Братска, который обвиняется в убийстве двух женщин.
АиФ Иркутск 21:30
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Экономика
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработели законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 21:41
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32