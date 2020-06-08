Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

В правительстве обсуждают вопрос уменьшения выплат топ-менеджерам госкомпаний, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ". По данным газеты, предлагается ограничить сумму 30 млн рублей в год - уровнем трех годовых вознаграждений премьер-министра.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.
Коммерсантъ17:55

Подробнее о событии

Правительство снизит зарплаты топ-менеджеров госкомпаний

News.ru22:48

Доходы топ-менеджеров госкомпаний России оказались под угрозой

URA.Ru22:23

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Интерфакс21:28

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

РБК22:03

Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год

Ведомости21:54

В правительстве обсуждают сокращение выплат топ-менеджерам госкомпаний до 30 миллионов рублей в год

Эхо Москвы22:12

Власти обсуждают обновление госпитального флота

Коммерсантъ17:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Происшествия

Редкого серого дельфина спасли из иловой ловушки в Приморье

Газета.Ru вчера в 02:54
8
Происшествия

В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева

Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ 07:11
54
Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
Lenta.ru 20:23
2,3K
Общество

Эксперт объяснила, кто должен погашать кредит после смерти заемщика

В случае смерти заемщика кредитные обязательства перед банком переходят к его наследникам.
ФедералПресс 22:10
3
Общество

На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса

Семь новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Республике Алтай за сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 04 июня в 23:57
26
Общество

Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:58
699
Происшествия

Полицейские обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов

В Красноярске сотрудники полиции обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов — ВАЗ-2106 черного цвета с номерными знаками Вологодской области.
Вести.Ru 05 июня в 03:28
34
Политика

Республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку Джо Байдена

Экс-госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии США, который публично поддержал соперника лидера своей партии Дональда Трампа на будущих выборах главы государства.
Взгляд.ру 10:40
7
Шоу-бизнес

Актер Павел Деревянко с семьей посетил два Алтая

Российский актер Павел Деревянко с семьей побывал в Алтайском крае и Республике Алтай.
Алтайская правда 21:58
5
Армия и оружие

Финляндия устроила провокацию рядом с военными базами России

Согласно имеющейся информации, в общей сложности было задействовано 32 боевых самолёта F/A-18 Hornet, которые сымитировали координированный удар по территории России.
Discover24 13:09
44
Гаджеты

Обнародованы цена и параметры смартфона Xiaomi Redmi 9

Актуальные Новости вчера в 02:25
4
Политика

Военный госпиталь по поручению Путина развернули в Чите

ТАСС вчера в 05:54
2
Общество

В Совфеде не исключили смерти Скрипалей

Читайте материал: "Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию".
Московский Комсомолец 09:37
7
Общество

Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном

Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд рублей.
Ведомости 18:30
27
Происшествия

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

Интерфакс 14:02
3
Происшествия

Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17

Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
192
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
280
Экономика

В заблуждение клиентов вводят 10 из 10 микрофинансовых организаций

Микрофинансовые компании скрывают от потребителей информацию о рисках вложения средств в МФО, а именно — не сообщают об отсутствии гарантии дохода и возврата средств.
Известия 19:00
Религия

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новости 17:57
4
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ 18:31
314
Политика

Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Известия 17:01
634
Биатлон

Отменен чемпионат мира по летнему биатлону

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.
Газета.Ru 12:39
Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru 22:52
Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
312
Здоровье

В Хакасии выявили 24 новых носителя коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии могут ввести обязательную госпитализацию пациентов с лёгким течением COVID-19 и бессимптомных носителей коронавируса.
REGNUM 05 июня в 00:11
123
Общество

206 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области

Ещё 206 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Иркутской области за прошедшие сутки.
АиФ Иркутск 22:51
20
Авто

Названы самые продаваемые авто в России по итогам мая

Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей в мае на российском рынке.
Car.ru 05 июня в 00:25
101
Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
243
Общество

Россияне смогут получить ваучеры за билеты на культурные мероприятия

"Благодаря вашему поручению, у людей теперь будут две возможности - получить деньги за билеты на мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или, если экскурсия или концерт, или спектакль переносятся на другой срок, когда все уже будет хорошо, воспользоваться ваучером на эту же самую услугу, но в другую дату", - приводит его слова ТАСС.
Вестник Кавказа вчера в 09:58
102
Общество

Стоимость моста на остров Елены во Владивостоке составит почти 60 млрд рублей

ТАСС 21:22
16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное