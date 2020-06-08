Экономика
Интерфакс«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний
В правительстве обсуждают вопрос уменьшения выплат топ-менеджерам госкомпаний, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ". По данным газеты, предлагается ограничить сумму 30 млн рублей в год - уровнем трех годовых вознаграждений премьер-министра.
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Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.Коммерсантъ17:55
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Происшествия
Редкого серого дельфина спасли из иловой ловушки в Приморье
Газета.Ru вчера в 02:54
Происшествия
В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ 07:11
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
Lenta.ru 20:23
Общество
Эксперт объяснила, кто должен погашать кредит после смерти заемщика
В случае смерти заемщика кредитные обязательства перед банком переходят к его наследникам.
ФедералПресс 22:10
Общество
На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса
Семь новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Республике Алтай за сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 04 июня в 23:57
Общество
Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:58
Происшествия
Полицейские обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов
В Красноярске сотрудники полиции обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов — ВАЗ-2106 черного цвета с номерными знаками Вологодской области.
Вести.Ru 05 июня в 03:28
Политика
Республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку Джо Байдена
Экс-госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии США, который публично поддержал соперника лидера своей партии Дональда Трампа на будущих выборах главы государства.
Взгляд.ру 10:40
Шоу-бизнес
Актер Павел Деревянко с семьей посетил два Алтая
Российский актер Павел Деревянко с семьей побывал в Алтайском крае и Республике Алтай.
Алтайская правда 21:58
Армия и оружие
Финляндия устроила провокацию рядом с военными базами России
Согласно имеющейся информации, в общей сложности было задействовано 32 боевых самолёта F/A-18 Hornet, которые сымитировали координированный удар по территории России.
Discover24 13:09
Гаджеты
Обнародованы цена и параметры смартфона Xiaomi Redmi 9
Актуальные Новости вчера в 02:25
Политика
Военный госпиталь по поручению Путина развернули в Чите
ТАСС вчера в 05:54
Общество
В Совфеде не исключили смерти Скрипалей
Читайте материал: "Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию".
Московский Комсомолец 09:37
Общество
Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном
Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд рублей.
Ведомости 18:30
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Экономика
В заблуждение клиентов вводят 10 из 10 микрофинансовых организаций
Микрофинансовые компании скрывают от потребителей информацию о рисках вложения средств в МФО, а именно — не сообщают об отсутствии гарантии дохода и возврата средств.
Известия 19:00
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости 17:57
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ 18:31
Политика
Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян
Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Известия 17:01
Биатлон
Отменен чемпионат мира по летнему биатлону
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.
Газета.Ru 12:39
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru 22:52
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Здоровье
В Хакасии выявили 24 новых носителя коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии могут ввести обязательную госпитализацию пациентов с лёгким течением COVID-19 и бессимптомных носителей коронавируса.
REGNUM 05 июня в 00:11
Общество
206 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
Ещё 206 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Иркутской области за прошедшие сутки.
АиФ Иркутск 22:51
Авто
Названы самые продаваемые авто в России по итогам мая
Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей в мае на российском рынке.
Car.ru 05 июня в 00:25
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Общество
Россияне смогут получить ваучеры за билеты на культурные мероприятия
"Благодаря вашему поручению, у людей теперь будут две возможности - получить деньги за билеты на мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или, если экскурсия или концерт, или спектакль переносятся на другой срок, когда все уже будет хорошо, воспользоваться ваучером на эту же самую услугу, но в другую дату", - приводит его слова ТАСС.
Вестник Кавказа вчера в 09:58