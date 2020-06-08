Экономика
Интерфакс«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний
В правительстве обсуждают вопрос уменьшения выплат топ-менеджерам госкомпаний, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ". По данным газеты, предлагается ограничить сумму 30 млн рублей в год - уровнем трех годовых вознаграждений премьер-министра.
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с чего всё началось
В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.Коммерсантъ17:55
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42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
6 июня в Амурской области зарегистрировано 42 новых случая коронавируса: 19 - в Благовещенске, 13 - в Свободном, пять - в Магдагачинском районе, по два - в Шимановске и Серышевском районе, один - в Тынде.
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Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США.
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Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
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Авто
Появились первые фото электрических «КамАЗов»
«КамАЗ», как и многие другие производители грузовиков, просто обязан идти в ногу со временем и думать об электрификации.
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Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Экономика
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
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Коммерсантъ 21:41
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Полицейские обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов
В Красноярске сотрудники полиции обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов — ВАЗ-2106 черного цвета с номерными знаками Вологодской области.
Вести.Ru 05 июня в 03:28
Наука
Разработан новый метод лечения диабета первого типа
При диабете первого типа специфические типы иммунных клеток под названием «эффекторные Т-клетки» ошибочно атакуют островковые клетки в поджелудочной железе, которые продуцируют инсулин.
Rusargument 14:53
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Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ вчера в 03:29
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Происшествия
В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ 07:11
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM вчера в 04:23
Авто
«ГАЗ» может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
Общество
Эксперт объяснила, кто должен погашать кредит после смерти заемщика
В случае смерти заемщика кредитные обязательства перед банком переходят к его наследникам.
ФедералПресс 22:10
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Захарова заявила о хаосе в США после смерти Флойда
Власти США, где идут массовые беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда «получают ровно то, что посеяли», заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает «Вести.ру».
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Здоровье
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Врач-диетолог Марина Аплетаева советует отказаться от жирной пищи, алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара в жаркое время года.
ФедералПресс 05:10
Авто
В продажу поступил конкурент Toyota Hilux из Китая
Самый большой пикап в модельной линейке Great Wall позиционируется как прямой конкурент японского Toyota Hilux.
Новые автомобили вчера в 01:19
Политика
Помпео предложил России помощь в ликвидации последствий ЧП в Норильске
Ридус вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК 14:41
Экономика
Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться
Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
Primpress.ru вчера в 17:00
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Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Армия и оружие
Коммунальщик из Пальмиры рассказал, как его завербовали в ИГ
В Сирийской республике до сих пор действует закон об амнистии бывших боевиков.
РЕН ТВ 22:01
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38