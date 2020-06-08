В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.

с чего всё началось

В правительстве обсуждают вопрос уменьшения выплат топ-менеджерам госкомпаний, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ". По данным газеты, предлагается ограничить сумму 30 млн рублей в год - уровнем трех годовых вознаграждений премьер-министра.

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