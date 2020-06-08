Экономика
Интерфакс«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний
В правительстве обсуждают вопрос уменьшения выплат топ-менеджерам госкомпаний, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ". По данным газеты, предлагается ограничить сумму 30 млн рублей в год - уровнем трех годовых вознаграждений премьер-министра.
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с чего всё началось
Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.Коммерсантъвчера в 17:55
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Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства
Коммерсантъвчера в 17:55
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Общество
Российский диджей Казначеев арестован в Германии по запросу из США
Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США.
REGNUM вчера в 22:10
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
Футбол
«Матч ТВ» предложил клубам показать оставшиеся матчи РПЛ бесплатно
Телеканал «Матч ТВ» предложил Российской премьер-лиге (РПЛ) показать матчи оставшейся части сезона бесплатно, сообщил ТАСС креативный директор телеканала Гавриил Гордеев.
Коммерсантъ 06 июня в 09:00
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Общество
В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде РФ предупредили россиян, что в стране участились случаи мошеннических действий в отношении пенсионеров, которым навязываются платные услуги за «перерасчет пенсий».
Южный Федеральный 06 июня в 01:22
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости вчера в 05:44
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 23:36
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Общество
Онищенко рассказал о вреде антисептиков
Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала о нескольких правилах, которые помогают избежать вредного воздействия антисептиков и длительного ношения одноразовых перчаток.
Известия 00:08
Энергетика
«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей
Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM вчера в 06:55
Экономика
Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться
Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
Primpress.ru 06 июня в 17:00
Футбол
«Барселона» может сократить зарплаты игрокам на 70%
По информации Marca, сине-гранатовые предложили футболисты пойти на повторное сокращение зарплат.
Газета.Ru вчера в 17:21
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Общество
В Белгородской области за сутки выявили ещё 71 носителя коронавируса
Белгород, 5 июня 2020, 11:05 — REGNUM За прошедшие сутки ещё 71 случай заражения коронавирусом выявлен в Белгородской области.
REGNUM 05 июня в 04:05
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Петербурге
Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения легковых автомобилей Ferrari и Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 16:43
Армия и оружие
Источник: Россия возобновляет изготовление ракет «Рокот» без Украины
Ранее сообщалось, что Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления на замену "украинскому" "Рокоту", в котором эта система создана на харьковском предприятии "Хартрон".
РИА Новости вчера в 20:06
Происшествия
В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
Полицейские задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 08:36
Политика
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости вчера в 10:44
Происшествия
В Челябинской области подтвердили ещё 128 случаев COVID-19
Челябинск, 7 июня 2020, 10:03 — REGNUM В Челябинской области за сутки подтверждено 128 новых случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 03:03
Технологии
Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных
Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Общество
Телеканал RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com
Телеканал RT подал в суд на блогера Алексея Навального, юристку так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com.
ФАН вчера в 09:36
Авто
Вступят в силу летом. 3 нововведения, которые изменят жизнь водителей
Жизнь миллионов водителей изменится в ближайшее время.
Волжская новь 06 июня в 12:04