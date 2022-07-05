Ни одна из четырех организаций, подавших заявки, не имеет полного комплекта документов, необходимых для выдачи лицензии. Как только пакеты документов будут поданы в полном объеме, лицензии могут быть выданы
План министра экономики Германии Роберта Хабека по поставкам сжиженного природного газа провалился, считает представитель Христианско-демократического союза (у ХДС/ХСС в бундестаге 197 мест из 736) Торстен Фрай, пишет Bild.
Демократическая партия планирует сделать президента США Джо Байдена "козлом отпущения" после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей и "избавиться" от него, заявила в эфире Sky News Australia политический обозреватель Fox News Томи Ларен.
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал военнообязанных жителей региона выехать на освобождённые от украинских вооружённых формирований территории, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.
Как ранее писала Общественная Служба Новостей, ранее Министерство Обороны Российской Федерации выступило с заявлением о том, что военнослужащие Вооружённых Сил России ушли с острова Змеиный в качестве жеста доброй воли для того, чтобы не дать украинским властям спекулировать на вопросе назревающего в мире продуктового кризиса.
Норвегии необходимо следовать соглашению с Россией по Шпицбергену, чтобы возможная денонсация российско-норвежского договора о разграничении морских пространств не стала для Осло "печальной реальностью", заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.