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«Ъ»: в России остановился крупнейший завод по производству вторичного свинца «Фрегат»

В России остановился крупнейший в стране завод по производству вторичного свинца «Фрегат».
Lenta.ru
Несколько других предприятий, по данным “Ъ”, готовятся к закрытию или уходят в ремонты.
Коммерсантъ
Минпромторг хотел с помощью лицензирования побороть кустарных переработчиков ОСКАБ.
Коммерсантъ
Однако после начала спецоперации на Украине экспорт в ЕС фактически остановился, а с 10 июля поставки будут попадать под пятый пакет санкций.
Lenta.ru

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«Ъ»: в России приостановил работу крупнейший завод по производству вторичного свинца «Фрегат»
BFM.ru23:09
Приостановил работу крупнейший свинцовый завод России
Общественная служба новостей23:03
Официальный комментарий
Минпромторг России
Ни одна из четырех организаций, подавших заявки, не имеет полного комплекта документов, необходимых для выдачи лицензии. Как только пакеты документов будут поданы в полном объеме, лицензии могут быть выданы
ТАСС7 июня в 13:17
Российский завод «Фрегат» полностью остановил выпуск свинца
ИА Красная Весна22:49
Крупнейший свинцовый завод России приостановил работу из-за невозможности экспорта
Forbes21:56
«Ъ»: в России остановился крупнейший завод по производству вторичного свинца «Фрегат»
Lenta.ru19:56
Россия остановила свинец
Коммерсантъ18:01

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