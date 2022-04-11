Будьте в Плюсе

«Ъ»: в России возник дефицит лекарств от болезни Паркинсона

В России возник дефицит лекарств от болезни Паркинсона.
BFM.ru
В конце 2020 года Teva прекратила ввоз другого средства — «Леводопа / Бенсеразид-Тева».
Коммерсантъ
В компании “Ъ” объяснили, что зарегистрированная государством цена на лекарственный препарат не позволяет сейчас покрыть производственные и логистические издержки.
Коммерсантъ
Компания не смогла закупить субстанцию для производства лекарства и рассчитывает возобновить выпуск «Бензиэля» в конце июля—августе.
Forbes

Подробнее о событии

«Ъ»: в России возник дефицит лекарств от болезни Паркинсона
BFM.ru05:52
Россияне с Паркинсоном забывают про лекарства
Коммерсантъ18:21
Самое цитируемое
Лекарства для пациентов с болезнью Паркинсона могут исчезнуть из российских аптек
Forbes00:18
«Коммерсантъ» сообщил о нехватке препаратов от болезни Паркинсона
РБК03:07
В России возник дефицит препаратов от болезни Паркинсона
Ведомости02:39
В России прогнозируют дефицит лекарств против болезни Паркинсона
ФедералПресс01:14
«Коммерсант» сообщил об исчезновении из аптек лекарства от болезни Паркинсона
Газета.Ru04:12

Интересное

Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности

Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).
Lenta.ru06:18

Минобороны заявило, что российские военные заняли село Каменка в Харьковской области

Российские военные заняли укрепленный рубеж Вооруженных сил Украины в селе Каменка в Изюмском районе Харьковской области.
Lenta.ru06:18

VFS Global: Дания и Швеция возобновили выдачу всех типов виз россиянам

Дания и Швеция возобновили выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических.
Lenta.ru05:52

МО РФ сообщило о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора» Бобанича

В министерстве подчеркнули, что Бобанич был причастен к смертям мирных жителей Донецкой и Луганской Народных республик.
Газета.Ru05:31

Пушилин заявил, что темпы проведения спецоперации в Донбассе будут ускорены

Темпы проведения специальной военной операции в Донбассе будут ускорены.
ТАСС05:31

Ходаковский заявил о неудачной попытке ВСУ прорваться из окружения в Мариуполе

Ранее донецкие волонтеры в Мариуполе сообщили о попытке ВСУ вырваться из окружения.
Взгляд.ру06:26

Переговоры президента Путина и канцлера Австрии Нехаммера будут посвящены Украине

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник будут посвящены ситуации вокруг Украины и пройдут в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости05:34

Премьер Словакии назвал ложными сведения об уничтожении переданной Украине системы С-300

Сведения об уничтожении переданной Словакией на Украину системы С-300 не являются правдой.
Lenta.ru06:23

Российские магазины стали осваивать продажу подержанных телефонов

Российские продавцы электроники стали активнее перепродавать подержанные гаджеты.
Известия05:13

Генетики из Colossal запустили проект по воскрешению мамонта, вымершего 10 000 лет назад

Ученые периодически возвращаются к идее воскрешения мамонтов. Эти животные, по мнению экспертов, вымерли около 10 000 лет назад.
FBM.ru22:40