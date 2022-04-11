BFM.ru«Ъ»: в России возник дефицит лекарств от болезни ПаркинсонаВ России возник дефицит лекарств от болезни Паркинсона.BFM.ruВ конце 2020 года Teva прекратила ввоз другого средства — «Леводопа / Бенсеразид-Тева».КоммерсантъВ компании “Ъ” объяснили, что зарегистрированная государством цена на лекарственный препарат не позволяет сейчас покрыть производственные и логистические издержки.КоммерсантъКомпания не смогла закупить субстанцию для производства лекарства и рассчитывает возобновить выпуск «Бензиэля» в конце июля—августе.ForbesЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналГлавный региональныйФАНМаяк (г. Сосновый Бор)Плюс один +1РосбалтРБКАБНVSE42.RUГазета.RuПодробнее о событии«Ъ»: в России возник дефицит лекарств от болезни ПаркинсонаBFM.ru05:52Россияне с Паркинсоном забывают про лекарстваКоммерсантъ18:21Самое цитируемоеЛекарства для пациентов с болезнью Паркинсона могут исчезнуть из российских аптекForbes00:18«Коммерсантъ» сообщил о нехватке препаратов от болезни ПаркинсонаРБК03:07В России возник дефицит препаратов от болезни ПаркинсонаВедомости02:39В России прогнозируют дефицит лекарств против болезни ПаркинсонаФедералПресс01:14«Коммерсант» сообщил об исчезновении из аптек лекарства от болезни ПаркинсонаГазета.Ru04:12Показать ещёОценить105Поделиться