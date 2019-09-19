Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

По новым правилам, банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения. Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.
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с чего всё началось

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Коммерсантъвчера в 18:03

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Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов, пишут СМИ

РИА Новости04:23

СМИ сообщили о предложении дать должникам возможность избежать суда

РБК04:00

России грозит «коллекторский» бум

URA.Ruвчера в 20:10

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

Известия01:55

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

Коммерсантъ04:48

«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан

ТАССвчера в 22:52

Минюст подготовил концепцию закона о досудебном возврате задолженности физлиц

Ведомостивчера в 21:54
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 04:58, Вашингтон
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения учителем первоклассника в Красноярске

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Бюджетной видеокарте GeForce GTX 1650 Ti приписывают память GDDR6

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Пиво оберегает от развития диабета

Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00
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Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы

Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
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НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»

НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Транспорт

Россияне реже ездят на машинах из-за дорогого топлива

Причиной отказа от пользования автомобилем для россиян является цена на бензин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Газета.Ru 02:54
Армия и оружие

Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru вчера в 14:50
Шоу-бизнес

Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы

Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 16 сентября в 10:44
Космос

Ожидается извержение вулкана на Ио

Астрономы заявили, что в текущем месяце должно произойти извержение мощного вулкана на Ио, огромном спутнике Юпитера.
Rusargument вчера в 01:40
Происшествия

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

РИА Новости 04:35
Политика

В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске

RT на русском 03:57
Армия и оружие

Россия разрешила Сирии использовать С-300 против Израиля

«Россия разрешила сирийским военным привести С-300 в полную боевую готовность и атаковать израильские самолеты в случае малейшей угрозы», — приводит издание слова источника.
Lenta.ru 03:02
Авто

Skoda запустила производство первого гибрида

Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.
SpeedMe вчера в 08:02
Футбол

«Локомотив» победил «Байер» в Лиге чемпионов

На 37-й минуте Дмитрий Баринов воспользовался ошибкой вратаря "Байера" и вывел свою команду вперед - 2:1. Отметим, что последний раз "Локомотив" одерживал гостевую победу в Лиге чемпионов в 2002 году – тогда "железнодорожники" на выезде обыграли турецкий "Галатасарай".
Газета Metro вчера в 16:52
Политика

В Киеве заявили о готовности к отводу сил из Донбасса

Власти Украины готовы к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского в Донбассе, заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Взгляд.ру вчера в 13:43
Гаджеты

Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X протестировали в бенчмарках

В сети появились первые результаты тестирования процессора Intel Core i9-10900X семейства Cascade Lake-X.
Игромания.ру вчера в 16:37
Происшествия

Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову

RT на русском 03:41
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Ушел из жизни барабанщик группы «Центр» Александр Васильев

Аргументы и Факты 03:49
Происшествия

В Петербурге задержан президент банка «Прайм Финанс»

По информации «Фонтанки», в ночь на 19 сентября второе управление Следственного комитета России с дислокацией в Петербурге задержало 55-летнего президента банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова.
Фонтанка.Ру 03:05
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости вчера в 12:49
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Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Происшествия

Появилось видео задержания угрожавшего взорвать мост в Киеве

Украинские правоохранительные органы опубликовали видео, на котором запечатлен момент задержания военнослужащего ВСУ Алексея Белько.
Газета.Ru вчера в 16:42
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Автоспорт

Грожан останется в «Хаас» на следующий сезон

Спорт-Экспресс 03:15
Политика

Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности

Эхо Москвы вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Волочкова показала фигуру как у бодибилдера

Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
Wday.ru вчера в 01:17
Общество

Екатеринбургский ресурсный центр ЛГБТ вступился за студента УрГЭУ

Сотрудники екатеринбургского ресурсного центра ЛГБТ решили поддержать студента уральского экономического университета, которого грозят отчислить за интерес в Сети к группам ЛГБТ.
ФедералПресс 02:23
Политика

Американская разведка продолжает копать под Трампа

Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.
Вести.Ru 00:21
Политика

Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе

Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Политика

В Кремле прокомментировали акции в поддержку актера Павла Устинова

Администрация президента России и сам глава государства не могут влиять на приговор суда, но в деле актера Павла Устинова главное то, что была апелляция.
Комсомольская правда вчера в 07:38
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