Экономика
Газета.Ru«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось
Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.Коммерсантъвчера в 17:52
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Меган Маркл может сыграть супергероиню
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Армия и оружие
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Если Турция проливы "задраит", то парализует все маршрутные сообщения России с Сирией прокомментировал эксперт Решение турецких властей может быть связано с обострением ситуации в Сирии.
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Армия и оружие
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Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса
Казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости атаман Геннадий Ковалев.