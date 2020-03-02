Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Коммерсантъвчера в 17:52

Бесплатный доступ россиян к социально значимым интернет-ресурсам откладывается. Власть готова возместить бизнесу лишь 6 млрд рублей из 150

Фонтанка.Ру05:06

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

REGNUM01:46

Правительство не успело внедрить бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Ведомости01:22

Россияне, вопреки обещаниям властей, пока не получат бесплатный доступ к порталу госуслуг

Эхо Москвы02:02

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Газета.Ruвчера в 23:51

В Минкомсвязи пояснили сроки внедрения сайтов с бесплатным доступом

РБК07:18
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

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Биатлон

CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

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Lenta.ru 07:14
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На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре (ТЦ) Greenhills в филиппинском городе Сан-Хуан (входит в Манильскую агломерацию), сообщает The Philipino Times.
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Общество

Составлен рейтинг регионов по доле просроченных кредитов

Доля просроченных кредитов в Москве составила 4,16%. Санкт-Петербург находится на восьмом месте – 2,84% должников от общего числа заемщиков.
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Бывшего замминистра обороны СССР насмерть сбил автомобиль

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Газета.Ru 06:19
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Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
ToDay News Ufa 01:04
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Общество

Суд отменил приговор Константину Котову

ТАСС 07:29
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Из-за гибели котов на рейсе «Аэрофлота» отказались возбуждать дело

Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота".
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Политика

Эрдоган хочет согласовать с Путиным прекращение огня в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прилетит в Москву 5 марта, планирует согласовать с российским лидером Владимиром Путиным прекращение огня в сирийском Идлибе.
News.ru 05:42
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости 05:01
Происшествия

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Вести.Ru 06:31
Экономика

Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу

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РИА Новости 04:55
Политика

Гончарук прокомментировал новости о своей отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге для журналистов завил, что не писал заявления о своей отставке.
Свободная Пресса 04:42
Общество

Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму

Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
REGNUM 03:37
Шоу-бизнес

Меган Маркл может сыграть супергероиню

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может сыграть в фильме про супергероев.
КМВ Новости 07:22
Шоу-бизнес

Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении сыновей

Бывшая гражданская супруга рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) у себя в Instagram рассказала, что он якобы похитил их общих детей - 10-летнего Марка и девятилетнего Платона.
Газета.Ru 05:15
Армия и оружие

Турция может парализовать Черноморский флот

Если Турция проливы "задраит", то парализует все маршрутные сообщения России с Сирией прокомментировал эксперт Решение турецких властей может быть связано с обострением ситуации в Сирии.
Piter.tv 07:13
Здоровье

Минздрав Украины не скрывает данные о коронавирусе – Ляшко

Украина заинтересована в том, чтобы предоставлять только достоверные данные о заражении коронавирусом.
Украина.ру 05:01
Армия и оружие

В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена открыть для сирийских беженцев границу с целью их отъезда в ЕС.
РИА Новости 07:34
Общество

Вильфанд пообещал россиянам аномально теплый март

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в марте практически на всей территории страны температура воздуха будет превышать норму.
ФАН вчера в 21:19
Футбол

Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболу

Встречу между московскими "Спартаком" и ЦСКА, которая состоится 4 марта, обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
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ТАСС вчера в 15:30
Общество

Мэр Томска наградил знаком «Меценат города» свою жену

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Экономика

Андрей Бокарев вошел в операторский бизнес

Совладелец «Трансмашхолдинга», УГМК, «Кузбассразрезугля», ЦППК и «Европейской медиагруппы» Андрей Бокарев купил 25% в капитале ООО «Модум-Транс».
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Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

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Футбол

Старридж расторг контракт с «Трабзонспором»

Нападающий Дэниел Старридж покинул «Трабзонспор», сообщает Sky Sports.
Sport24.ru 04:56
Политика

Омбудсменам и прокурорам предложили запретить иностранное гражданство

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что ко второму чтению в проект правок в Конституцию поступило предложение закрепить требование об отсутствии иностранного гражданства для прокуроров и уполномоченного по правам человека.
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Общество

Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса

Казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости атаман Геннадий Ковалев.
РИА Новости 06:44
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