Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Бесплатный доступ россиян к социально значимым интернет-ресурсам откладывается. Власть готова возместить бизнесу лишь 6 млрд рублей из 150

Фонтанка.Ру05:06

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Газета.Ruвчера в 23:51

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

REGNUM01:46

Правительство не успело внедрить бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Ведомости01:22

Россияне, вопреки обещаниям властей, пока не получат бесплатный доступ к порталу госуслуг

Эхо Москвы02:02

СМИ сообщили о задержке введения бесплатного доступа к значимым сайтам

РБК02:42

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Коммерсантъвчера в 17:52
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Культура

Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ

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Экономика

Силуанов рассказал о влиянии коронавируса на реализацию указов и посланий

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что средств Фонда национального благосостояния России хватит для того, чтобы в течение 4 лет финансировать бюджетные обязательства даже при цене нефти $30 за баррель.
Газета.Ru 05:59
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Политика

Путин почтит память погибших в Чечне псковских десантников

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Биатлон

Назван состав мужской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону назвал состав команды на предстоящие этапы Кубка мира в Чехии и Финляндии.
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Биатлон

Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле

Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Газета.Ru 05:41
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Энергетика

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Ведомости вчера в 15:39
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Авто

Представлен обновлённый седан Geely Emgrand GL

Модель Geely Emgrand GL появилась на рынке КНР в 2016 году, и за этот короткий срок автомобиль уже пережил несколько рестайлингов.
Тарантас Ньюс 03:31
Здоровье

Число пациентов с подозрением на коронавирус в Петербурге растет

Количество пациентов, которые находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус продолжает увеличиваться.
Мойка78 06:08
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Финансы

После старта торгов рубль укрепился по отношению к доллару и евро

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МонаВиста 03:14
Общество

У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус

Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
Ведомости 06:10
Кино

11 главных сериалов марта: выбор «Фонтанки»

«Фонтанка» выбрала 11 лучших сериалов марта.
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Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Футбол

Старридж расторг контракт с «Трабзонспором»

Нападающий Дэниэл Старридж покинул «Трабзонспор». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщает Sky Sports.
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Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над Саракибом

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Происшествия

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Майор медицинской службы, служивший в отряде спецназа Росгвардии «Пересвет», был уволен со службы из-за того, что в его крови были обнаружены наркотические вещества.
Ридус 03:34
Политика

Эрдоган посетит Россию пятого марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Российскую Федерацию пятого марта. Визит турецкого лидера подтвердили в администрации Анкары.
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ВЦИОМ: россияне поддержали идею о частичной русификации богослужения

В декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл официально допустил чтение некоторых церковных текстов на современном русском языке в храмах.
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Общество

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
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«Манчестер Сити» выиграл все финалы при Гвардиоле

В финале Кубка английской лиги горожане оказались сильнее аутсайдера АПЛ "Астон Виллы", выиграв матч со счётом 2:1. Гвардиола играл с "Манчестер Сити" в шести финалах, три раза подряд он выигрывает Кубок английской лиги, один раз Кубок Англии и дважды Суперкубок Англии.
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На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

На перегоне между станциями «Алма-Атинская» и «Орехово» Замоскворецкой линии прервалось движение поездов из-за падения пассажира на пути.
РБК 05:36
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Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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В Ухане закрыли первую больницу для заражённых коронавирусом

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Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
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