Экономика
Газета.Ru«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
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В России задерживается внедрение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам
Эхо Москвывчера в 21:04
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