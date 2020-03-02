Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

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Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
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Подробнее о событии

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Коммерсантъвчера в 17:52

В России задерживается внедрение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам

Эхо Москвывчера в 21:04

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Газета.Ruвчера в 23:51

СМИ узнали о проблемах с внедрением бесплатного интернета в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 23:54
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

ТАСС 29 февраля в 08:00
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Расширен список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Росбалт 28 февраля в 08:55
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Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников

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Известия 29 февраля в 16:01
Армия и оружие

Турция сбила два сирийских самолета

Силы турецкого режима сбили два сирийских самолета в районе Идлиб. Пилоты катапультировались и в порядке, — передает агентство SANA.
iReactor вчера в 07:29
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Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%

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Ведомости вчера в 23:15
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Мясников назвал лекарства, которые нужно выбросить из домашней аптечки

Остальные медикаменты назначит врач. Ранее Мясников назвал популярные в нашей стране лекарства-«пустышки».
Газета Кемерова вчера в 22:35
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Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 19:41
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В Подмосковье мужчина и ребенок погибли на масленичных гуляниях

9111.ru вчера в 09:09
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В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета вчера в 13:13
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Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:53
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Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия вчера в 18:03
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 11:45
Общество

В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА рассчитывает в третьем квартале 2020 года создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 23:58
Армия и оружие

КНДР осуществила пуск «неопознанных снарядов»

По данным агентства Рёнхап, ссылающегося на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, КНДР осуществила первый в этом году пуск двух "неопознанных снарядов".
Вести.Ru вчера в 23:32
Футбол

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Лиги Англии против «Астон Виллы».
Soccer.ru 29 февраля в 03:31
Происшествия

Задержанных в Анкаре журналистов Sputnik отпустили

Задержанные в Анкаре журналисты агентства Sputnik Турция, на которых ранее было совершено нападение из-за статьи о провинции Хатай, были освобождены.
Газета.Ru вчера в 09:17
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Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

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Коммерсантъ вчера в 21:02
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Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца

REGNUM вчера в 11:38
Общество

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия вчера в 19:48
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Политика

Козак и Ермак в Минске обсудили детали обмена пленными

В Минске состоялась встреча замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщает пресс-служба Офиса главы украинского государства.
РИА Новости Крым вчера в 06:47
Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM вчера в 14:08
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

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Вести.Ru 29 февраля в 08:34
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В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу

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МонаВиста вчера в 10:32
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM вчера в 15:23
Политика

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Lenta.ru вчера в 14:27
Происшествия

В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»

Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 22:55
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В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости вчера в 19:30
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Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru вчера в 22:22
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