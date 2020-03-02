Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

Правительство не успело внедрить бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Ведомости01:22

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России перенесли

News.ru01:20

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Коммерсантъвчера в 17:52

СМИ узнали о проблемах с внедрением бесплатного интернета в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 23:54

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Газета.Ruвчера в 23:51

Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается

Эхо Москвы00:32

В России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Piter.tv01:02
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В Сети появилась информация о параметрах видеокарты Xbox Series X

Многие геймеры с нетерпением ожидают выхода и новостей о будущей консоли Xbox Series X. Недавно в Сети появилась информация о параметрах видеокарты игровой приставки.
Дни24 вчера в 03:46
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Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса вчера в 09:08
Происшествия

СК РФ завел уголовное дело в отношении полиции и прокуратуры Украины

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении сотрудников полиции и прокуратуры Украины, заявила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в понедельник, 2 марта.
Вечерняя Москва 01:23
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отправилась в Италию на лечение

Лишь недавно источник сообщил о том, что тяжелобольная актриса отправилась в Италию на лечение в компании дочери.
Дни24 01:44
Происшествия

В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана

Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой отечественной войны из автобуса.
Известия 01:37
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром выросло до 15

По уточненным данным, в столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter с фурой пострадали 15 человек.
Российская газета 00:46
Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 13:20
Культура

Умерла народная артистка России Мария Антонова

RT на русском вчера в 11:39
Происшествия

В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:57
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 00:30
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
Общество

В НИИ Санкт-Петербурга назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России намерен создать вакцину от нового типа коронавируса в третьем квартале 2020 года.
Газета.Ru 01:11
Происшествия

Задержанных в Турции журналистов Sputnik отпустили

Ранее сообщалось, что в Анкаре задержали трех журналистов Sputnik Турция, а также главного редактора агентства.
Lenta.ru вчера в 09:27
Экономика

Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, заявил президент Владимир Путина.
РИА Новости вчера в 07:22
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл все финалы при Гвардиоле

«Манчестер Сити» одержал победу в финальном матче Кубка английской лиги с «Астон Виллой», который прошёл накануне, 1 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 2:1. Таким образом, «горожане» выиграли очередной финал при главном тренере Хосепе Гвардиоле.
Чемпионат 01:16
Футбол

«Зенит» накажет виновных в потасовке фанатов на матче с «Локомотивом»

78.ru вчера в 23:45
Экономика

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Общество

Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
Коммерсантъ вчера в 10:11
Культура

Названы имена членов жюри нового шоу «Маска» на НТВ

ToDay News Ufa вчера в 14:29
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

РИА Новости вчера в 19:29
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru вчера в 19:41
Общество

Российские IT-разработчики предупредили о риске «развала отрасли»

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС предложило лишить разработчиков программного обеспечения так называемого иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности, то есть расширить свои полномочия.
REGNUM 01:28
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Политика

Пристайко: Украина продолжит участвовать в операции НАТО в Афганистане

«Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО "Решительная поддержка", пока будет необходимость в помощи афганскому народу»,— написал господин Пристайко в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Футбол

«Фенербахче» уволил своего главного тренера

Напомним, что Янал покинул команду во второй раз. Ранее он тренировал коллектив с мая 2013 по август 2014 года, став чемпионом Турции.
Советский спорт 00:30
Общество

Более трех тысяч человек умерли от коронавируса во всем мире

В Китае заболели более 80-ти тысяч человек, зафиксировано 2912 смертей.
Эхо Москвы 01:31
Политика

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Футбол

«Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛ

RT на русском 29 февраля в 10:47
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